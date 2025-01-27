Быстро продать старый смартфон: в России расширили программу выкупа гаджетов

Авито и М.Видео-Эльдорадо объявили о партнерстве в программе выкупа старых смартфонов

Чтобы быстро продать смартфон по новой программе, нужно заполнить на Авито анкету о его состоянии. Если покупателя устраивает предложенная за гаджет цена, он может отнести смартфон в магазин М.Видео-Эльдорадо и получить деньги за устройство.

Сервис уже работает в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Авито развивает эту программу с октября 2022 года. М.Видео-Эльдорадо присоединился к программе с 15 января. Теперь у пользователей Авито есть возможность продать свой гаджет в одной из точек ритейлера.

Как продать старый смартфон без общения с покупателями? При создании объявления о продаже смартфона выберите опцию «через партнера Авито».

Заполните анкету о состоянии смартфона и укажите все его неисправности. После покажется предварительная цена за устройство.

Если вы согласны с условиями выкупа, с вами свяжется представитель Авито. Вы отвозите свой гаджет в магазин М.Видео, а специалист на месте проверит состояние смартфона и назовёт финальную цену.

После проверки смартфона, заключения договора и проверки документа, вы можете получить оплату на банковскую карту.

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«Интерес пользователей Авито к продаже смартфонов стабильно растет. При этом многие предпочитают продавать свои гаджеты через инструменты выкупа — без переписок, торга и общения с покупателями: по итогам 2024 года количество сделок с продажей телефонов через выкуп выросло почти в шесть раз. Поэтому мы продолжаем развивать такие программы, внедряя их в новые категории товаров, увеличивая количество городов присутствия и добавляя новых партнеров. Партнерство с таким крупным игроком рынка как М.Видео-Эльдорадо — важный шаг в развитии этих программ», — рассказал руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в Авито Павел Комаров.

«В декабре мы запустили сразу две новые услуги — выкуп смартфонов и обновленный трейд-ин. Мы видим, что рынок продаж восстановленной техники показывает существенный рост и обладает высокой маржинальностью. В настоящее время на нем представлено всего несколько крупных игроков. Мы идем в ногу с трендами, чтобы, с одной стороны, предложить нашим клиентам удобную и безопасную услугу выкупа смартфонов, а, с другой — войти в число лидеров рынка продаж восстановленных устройств. Современная техника служит на протяжении многих лет и может быть эффективно использована вторично. Мы видим высокий потенциал в развитии данного направления бизнеса и планируем расширять выкуп устройств на другие сегменты бытовой техники и электроники», — отметил руководитель департамента физических сервисов Группы М.Видео-Эльдорадо Андрей Агапов.