Сильный туман и гололед по утрам. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели

Синоптики рассказали о погоде в Краснодаре и крае 27 и 28 января

МЧС по Краснодарскому краю предупредило о сильном тумане, изморози и гололеде до первой половины дня 27 января. Однако непогода не коснется Черноморского побережья от Анапы до Магри и Сочи.

Ведомство призывает быть осторожнее на городских улицах и трассах.