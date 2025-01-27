Сильный туман и гололед по утрам. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодаре и крае 27 и 28 января

МЧС по Краснодарскому краю предупредило о сильном тумане, изморози и гололеде до первой половины дня 27 января. Однако непогода не коснется Черноморского побережья от Анапы до Магри и Сочи.

Ведомство призывает быть осторожнее на городских улицах и трассах.

Март в январе:

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в регионе осадков не ожидается. Температура воздуха днем 27 января от +5 до +10 °C. Во вторник, 28 января, — до +12 °C, а в южной половине края — до +14 °C. На Черноморском побережье днем +8-13 °C.

В Краснодаре оба дня будет тепло и солнечно. Ночью температура может опуститься до -1 °C, а днем будет доходить до +10-12 °C.

Как писали Юга.ру, в Сочи из-за теплой погоды на месяц раньше зацвела мимоза.

Анапа Дороги Краснодар Курорты и туризм МЧС Погода Сочи Черное море

Новости

В Краснодаре произошло масштабное отключение света. Без электроэнергии 27 января останутся тысячи жителей
«Загадочное, чарующее, пугающее». В Краснодаре покажут авторские иллюстрации к роману «Мастер и Маргарита»
Сильный туман и гололед по утрам. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели
«Дочь медведя» и «розовая леди» расцвели в Сочи в январе. Что это за растения?
«Это ты на видео?» Жителей Краснодарского края предупредили о новом мошенничестве в телеграме
Жители Пашковского микрорайона Краснодара остались без отопления и горячей воды. Сколько продлится ремонт?

Лента новостей

Сильный туман и гололед по утрам
Сегодня, 08:21
Сильный туман и гололед по утрам
Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели
В центре Краснодара на два месяца перекроют часть улицы
25 января, 13:11
В центре Краснодара на два месяца перекроют часть улицы
Где нельзя будет проехать?
«Это ты на видео?»
Вчера, 14:35
«Это ты на видео?»
Жителей Краснодарского края предупредили о новом мошенничестве в телеграме

Реклама на сайте