Сильный туман и гололед по утрам. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели
Синоптики рассказали о погоде в Краснодаре и крае 27 и 28 января
МЧС по Краснодарскому краю предупредило о сильном тумане, изморози и гололеде до первой половины дня 27 января. Однако непогода не коснется Черноморского побережья от Анапы до Магри и Сочи.
Ведомство призывает быть осторожнее на городских улицах и трассах.
Март в январе:
Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в регионе осадков не ожидается. Температура воздуха днем 27 января от +5 до +10 °C. Во вторник, 28 января, — до +12 °C, а в южной половине края — до +14 °C. На Черноморском побережье днем +8-13 °C.
В Краснодаре оба дня будет тепло и солнечно. Ночью температура может опуститься до -1 °C, а днем будет доходить до +10-12 °C.
Как писали Юга.ру, в Сочи из-за теплой погоды на месяц раньше зацвела мимоза.