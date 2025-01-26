В центре Краснодара ночью загорелись сразу три ресторана. Поджигателя задержали
В Краснодаре задержали парня, который поджег три ресторана по указанию мошенников
Вечером 25 января в центре Краснодара произошел пожар сразу в трех ресторанах — МясоLove, «Гусь» и «Бумбараш». ЧП случилось в период времени с 22:27 до 23:30. Людей из заведений эвакуировали, никто не пострадал.
Очевидцы рассказали, что в ресторан МясоLove забежал мужчина в маске. Он бросил рюкзак, и тот моментально вспыхнул.
26 января МВД по Краснодарскому краю сообщило, что полиция задержала 19-летнего жителя Динского района. Молодой человек признался и рассказал, что поджигал рестораны «по указанию неизвестных людей», которые взломали его соцсети и угрожали использовать личные данные для других преступлений.
Позже полиция Краснодара опубликовала видео с задержанным.
Как писали Юга.ру, летом на улице Красной произошел крупный пожар. Он повредил книжный «Чарли» и магазин растений «Ботанка».