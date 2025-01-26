В центре Краснодара ночью загорелись сразу три ресторана. Поджигателя задержали

В Краснодаре задержали парня, который поджег три ресторана по указанию мошенников

Вечером 25 января в центре Краснодара произошел пожар сразу в трех ресторанах — МясоLove, «Гусь» и «Бумбараш». ЧП случилось в период времени с 22:27 до 23:30. Людей из заведений эвакуировали, никто не пострадал.

Очевидцы рассказали, что в ресторан МясоLove забежал мужчина в маске. Он бросил рюкзак, и тот моментально вспыхнул.