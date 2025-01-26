В центре Краснодара ночью загорелись сразу три ресторана. Поджигателя задержали

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншоты видео из телеграм-канала «Типичный Краснодар»
    © Скриншоты видео из телеграм-канала «Типичный Краснодар»

В Краснодаре задержали парня, который поджег три ресторана по указанию мошенников

Вечером 25 января в центре Краснодара произошел пожар сразу в трех ресторанах — МясоLove, «Гусь» и «Бумбараш». ЧП случилось в период времени с 22:27 до 23:30. Людей из заведений эвакуировали, никто не пострадал.

Очевидцы рассказали, что в ресторан МясоLove забежал мужчина в маске. Он бросил рюкзак, и тот моментально вспыхнул.

Читайте также:

26 января МВД по Краснодарскому краю сообщило, что полиция задержала 19-летнего жителя Динского района. Молодой человек признался и рассказал, что поджигал рестораны «по указанию неизвестных людей», которые взломали его соцсети и угрожали использовать личные данные для других преступлений.

Позже полиция Краснодара опубликовала видео с задержанным.

Как писали Юга.ру, летом на улице Красной произошел крупный пожар. Он повредил книжный «Чарли» и магазин растений «Ботанка».

Заведения Краснодар МЧС Пожары Происшествия

Новости

Жители Пашковского микрорайона Краснодара остались без отопления и горячей воды. Сколько продлится ремонт?
В центре Краснодара ночью загорелись сразу три ресторана. Поджигателя задержали
В Краснодаре девятилетнему Гордею Котову требуются слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь мальчику
Эмали, рельефы, скульптуры. В Краснодаре откроется выставка работ Зураба Церетели
В Краснодарском крае полностью откачали мазут из танкера «Волгонефть-239». Что будет дальше с судном?
В центре Краснодара на два месяца перекроют часть улицы. Где нельзя будет проехать?

Лента новостей

«Может лучше денежные выплаты сделать?»
24 января, 13:32
«Может лучше денежные выплаты сделать?»
В соцсетях раскритиковали идею памятника волонтерам Анапы
Перевозчики края пожаловались на незаконные штрафы на трассах
24 января, 17:29
Перевозчики края пожаловались на незаконные штрафы на трассах
Они требуют отменить систему «Платон» до конца СВО
Продуктовая корзина подорожала почти на 20% в 2024 году
23 января, 17:17
Продуктовая корзина подорожала почти на 20% в 2024 году

Реклама на сайте