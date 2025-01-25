В Краснодарском крае полностью откачали мазут из танкера «Волгонефть-239». Что будет дальше с судном?

Мазут из кормовой части одного из потерпевших крушение танкера полностью откачали

Всего в битумовозы откачали 1488 тонн нефтепродуктов, затем мазут перегрузили в 20 железнодорожных цистерн. Предварительно мазут разогревали до +45 градусов. Машины подъезжали по временной насыпи, которая одновременно защищает от утечек в море и шторма.

25 января вице-премьер Виталий Савельев сообщил , что специалисты Морспасслужбы откачали весь мазут из танкера «Волгонефть-239».

Сейчас специалисты начали зачистку танков судна, чтобы затем разрезать корпус на части и в дальнейшем утилизировать. Проект по утилизации кормовой части планируется разработать до 30 января, а ее демонтаж закончить до 31 марта.

Напомним, второй танкер — «Волгонефть-212» — планируют поднять со дна. Водолазы измеряют прочность корпуса и фрагментов судна.