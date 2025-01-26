В Краснодаре девятилетнему Гордею Котову требуются слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь мальчику
«Русфонд» начал сбор средств мальчику из краснодарской станицы Елизаветинской на слуховые аппараты средней мощности
Когда Гордей учился в первом классе, родители заметили, что он стал хуже слышать. Врачи диагностировали ему начальную степень ухудшения слуха. Сурдолог объяснил, что это процесс необратимый. Недавнее обследование показало уже вторую степень тугоухости.
«Сын слышит не все звуки, при общении переспрашивает, появились сложности с учебой в школе», — поделилась мама мальчика Ольга Котова.
Гордею необходимы слуховые аппараты. Только с ними он сможет не испытывать дискомфорт и полноценно развиваться. Сурдолог подобрал нужную модель.
«У Гордея двусторонняя сенсоневральная тугоухость 2-й степени. Мальчику необходимы многоканальные программируемые цифровые слуховые аппараты средней мощности. Качественное слухопротезирование компенсирует недостаток слуха, поможет Гордею успешно учиться, воспринимать речь окружающих без искажения, даст возможность развить собственную речь мальчика, немного отстающую от возрастной нормы», — рассказала сурдолог детской поликлиники № 1 в Краснодаре Татьяна Пермякова.
Семья Котовых надеялась получить слуховые аппараты за счет средств госбюджета. Но со второй степенью тугоухости, как у Гордея, их не выдают. Им сложно самостоятельно купить аппараты — зарплата у папы маленькая, а мама сидит с мальчиком дома, так как он часто болеет. Всего на оплату требуется 236 797 рублей.
Как помочь Гордею?
- отправить пожертвование с банковской карты на сайте;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Гордея Котова);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Гордея Котова. Без НДС.
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