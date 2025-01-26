В Краснодаре девятилетнему Гордею Котову требуются слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь мальчику

Когда Гордей учился в первом классе, родители заметили, что он стал хуже слышать. Врачи диагностировали ему начальную степень ухудшения слуха. Сурдолог объяснил, что это процесс необратимый. Недавнее обследование показало уже вторую степень тугоухости.



«Сын слышит не все звуки, при общении переспрашивает, появились сложности с учебой в школе», — поделилась мама мальчика Ольга Котова.



Гордею необходимы слуховые аппараты. Только с ними он сможет не испытывать дискомфорт и полноценно развиваться. Сурдолог подобрал нужную модель.



«У Гордея двусторонняя сенсоневральная тугоухость 2-й степени. Мальчику необходимы многоканальные программируемые цифровые слуховые аппараты средней мощности. Качественное слухопротезирование компенсирует недостаток слуха, поможет Гордею успешно учиться, воспринимать речь окружающих без искажения, даст возможность развить собственную речь мальчика, немного отстающую от возрастной нормы», — рассказала сурдолог детской поликлиники № 1 в Краснодаре Татьяна Пермякова.

Семья Котовых надеялась получить слуховые аппараты за счет средств госбюджета. Но со второй степенью тугоухости, как у Гордея, их не выдают. Им сложно самостоятельно купить аппараты — зарплата у папы маленькая, а мама сидит с мальчиком дома, так как он часто болеет. Всего на оплату требуется 236 797 рублей .



Как помочь Гордею?