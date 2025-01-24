Поэзия, проза, песни. Краснодарцев приглашают на квартирник

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено Василием Поликаниным
    © Фото предоставлено Василием Поликаниным

Проект «Зыръ» организует в Краснодаре квартирник (12+)

Краснодарский проект «Зыръ» анонсировал на 25 января квартирник.

Программа:

  • 17:00 — сбор гостей и знакомство;
  • 17:30 — свободный микрофон (поэзия, короткая проза, эссе), к выступлению приглашаются все желающие;
  • 19:30 — продолжение чтений и музыкальная программа.

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Проект «Зыръ» возник в 2019 году. Его цель — организация открытых творческих встреч на базе квартиры (место проживания художников). Проект проводит квартирники, концерты, выставки.

Участие в событии бесплатное. Квартирник пройдет по улице Пушкина, 29. 

  • © Фото предоставлено Василием Поликаниным
    © Фото предоставлено Василием Поликаниным
  • © Фото предоставлено Василием Поликаниным
    © Фото предоставлено Василием Поликаниным

Как писали Юга.ру, арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 28 января юмористическое шоу «Все и сразу». Формат не предполагает сценария.

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Поэзия, проза, песни. Краснодарцев приглашают на квартирник
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