Поэзия, проза, песни. Краснодарцев приглашают на квартирник

Проект «Зыръ» возник в 2019 году. Его цель — организация открытых творческих встреч на базе квартиры (место проживания художников). Проект проводит квартирники, концерты, выставки.

Участие в событии бесплатное. Квартирник пройдет по улице Пушкина, 29.