Художественный музей презентует настольную игру об историческом центре Краснодара

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Краснодарцев приглашают на виртуальную прогулку по улицам времен Маяковского и Шарданова (6+)

Музей имени Коваленко анонсировал на 26 января презентацию авторской настольной игры-путеводителя «Исторические перемещения по городу Краснодару».

Участники совершат виртуальную прогулку по улицам Краснодара времен поэта Владимира Маяковского и мецената Батырбека Шарданова, попробуют собрать карту исторического центра кубанской столицы, сопоставят назначение и внешний вид основных достопримечательностей тогда и сейчас, попробуют свои силы в викторине.

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Событие состоится в Музейном дворике по улице Красной, 11. Начало в 12:00. Вход свободный, однако необходима предварительная запись по телефону +7 (861) 268-49-68.

Как писали Юга.ру, краснодарский блогер Динар Бурангулов показал, как изнутри выглядит Дом купца Лихацкого.

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Художественный музей презентует настольную игру об историческом центре Краснодара
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