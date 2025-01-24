Художественный музей презентует настольную игру об историческом центре Краснодара

Краснодарцев приглашают на виртуальную прогулку по улицам времен Маяковского и Шарданова (6+)

Музей имени Коваленко анонсировал на 26 января презентацию авторской настольной игры-путеводителя «Исторические перемещения по городу Краснодару». Участники совершат виртуальную прогулку по улицам Краснодара времен поэта Владимира Маяковского и мецената Батырбека Шарданова, попробуют собрать карту исторического центра кубанской столицы, сопоставят назначение и внешний вид основных достопримечательностей тогда и сейчас, попробуют свои силы в викторине.

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Событие состоится в Музейном дворике по улице Красной, 11. Начало в 12:00. Вход свободный, однако необходима предварительная запись по телефону +7 (861) 268-49-68.