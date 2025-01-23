Как стендап, но на стероидах. Краснодарцев приглашают на юмористическое шоу «Все и сразу»
В Краснодаре состоится юмористического шоу, в котором нет сценария (18+)
Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 28 января юмористическое шоу «Все и сразу».
Формат не предполагает сценария — только мгновенные реакции и шутки, которые вырастают из зрительских идей. Артисты покажут сценки, которых не существует (пока гости не предложат тему), и расскажут шутки, которые придумают на месте.
«Это Как стендап, но на стероидах. Ты можешь не только смотреть, но и стать частью шоу. Подкидывай идеи, давай темы, провоцируй на импровизацию и кайфуй от результата», — приглашают организаторы.
Начало в 18:00 по улице Красной, 43. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.
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