Как стендап, но на стероидах. Краснодарцев приглашают на юмористическое шоу «Все и сразу»

В Краснодаре состоится юмористического шоу, в котором нет сценария (18+)

Формат не предполагает сценария — только мгновенные реакции и шутки, которые вырастают из зрительских идей. Артисты покажут сценки, которых не существует (пока гости не предложат тему), и расскажут шутки, которые придумают на месте.

«Это Как стендап, но на стероидах. Ты можешь не только смотреть, но и стать частью шоу. Подкидывай идеи, давай темы, провоцируй на импровизацию и кайфуй от результата», — приглашают организаторы.

Начало в 18:00 по улице Красной, 43. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.