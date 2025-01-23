Еще свыше 255 тыс жителей Кубани и Адыгеи смогут подключить гигабитный интернет

Краснодарский край

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  • © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com
    © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com

МТС обеспечила гигабитным домашним интернетом десятки тысяч квартир в Краснодарском крае и Адыгее

В 2024 году оператор с нуля построил оптоволоконные сети для 40 000 домохозяйств Краснодарского края. Еще около 45 000 квартир получили доступ к гигабитному фиксированному интернету после модернизации сети. В общей сложности пользоваться цифровым домашними сервисами на скорости до 1 Гбит/с теперь могут еще свыше 255 000 жителей Кубани.

Модернизация сети затронула Краснодар, Новороссийск, Геленджик, Анапу и Майкоп. Фиксированные сети МТС в прошлом году начали работать в Армавире.

Как объясняют в компании, гигабитный интернет позволяет передавать данные почти мгновенно даже при высоких нагрузках на сеть, а также интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства.

Как мы звонили и выходили в интернет 20 лет назад:

МТС развивает домашний интернет на Кубани сразу по нескольким технологиям с помощью оптоволоконных линий связи. В новых районах, малоэтажной и коттеджной застройке МТС для быстрого развертывания сети запускает оптическую сеть GPON. За год компания подключила по новой технологии более 20 000 квартир в регионе.

Как писали Юга.ру, вдоль железной дороги между Туапсе и Сочи заработал быстрый мобильный интернет.

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