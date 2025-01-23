В Краснодарском крае в 2024 году продуктовая корзина подорожала почти на 20%

Узнали, как на Кубани изменились цены на минимальный потребительский набор

22 января Краснодарстат опубликовал данные о стоимости продуктовой корзины в Краснодарском крае в 2024 году. В январе прошлого года она стоила 6168 рублей. К концу августа цена увеличилась до 6826 рублей, а в ноябре — до 7000 рублей.



В декабре потребительский набор стоил 7 365 рублей. Следовательно, за год продуктовая корзина подорожала на 19,3%.

Картошка подорожала почти в два раза: Росстат объявил, на сколько поднялись цены на самые доступные продукты

Также в Адыгее в 2024 году цена на базовый набор повысилась на 10,2% — с 5543 до 6111 рублей.



Росстат утвердил минимальный набор потребительских товаров в 2014 году. Его стоимость определяют в расчете на одного человека в месяц.



В список вошли следующие продукты: говядина (кроме бескостного мяса);

свинина (кроме бескостного мяса);

баранина (кроме бескостного мяса);

куры охлажденные и мороженые;

рыба мороженая неразделанная;

сельдь соленая;

масло сливочное;

масло подсолнечное;

маргарин;

молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности;

сметана;

творог нежирный;

сыры твердые и мягкие;

яйца куриные;

сахар-песок;

мука пшеничная;

хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной;

хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов;

рис шлифованный;

пшено;

горох и фасоль;

вермишель;

картофель;

капуста белокочанная свежая;

морковь;

огурцы свежие;

лук репчатый;

яблоки;

печенье;

карамель;

чай черный байховый;

соль поваренная пищевая;

перец черный (горошек).