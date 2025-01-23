В Краснодарском крае в 2024 году продуктовая корзина подорожала почти на 20%

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя pvproductions с сайта freepik.com
    © Фото пользователя pvproductions с сайта freepik.com

Узнали, как на Кубани изменились цены на минимальный потребительский набор

22 января Краснодарстат опубликовал данные о стоимости продуктовой корзины в Краснодарском крае в 2024 году. В январе прошлого года она стоила 6168 рублей. К концу августа цена увеличилась до 6826 рублей, а в ноябре — до 7000 рублей. 

В декабре потребительский набор стоил 7 365 рублей. Следовательно, за год продуктовая корзина подорожала на 19,3%.

Картошка подорожала почти в два раза:

Также в Адыгее в 2024 году цена на базовый набор повысилась на 10,2% — с 5543 до 6111 рублей.

Росстат утвердил минимальный набор потребительских товаров в 2014 году. Его стоимость определяют в расчете на одного человека в месяц.

В список вошли следующие продукты:

  • говядина (кроме бескостного мяса);
  • свинина (кроме бескостного мяса);
  • баранина (кроме бескостного мяса);
  • куры охлажденные и мороженые;
  • рыба мороженая неразделанная;
  • сельдь соленая;
  • масло сливочное;
  • масло подсолнечное;
  • маргарин;
  • молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности;
  • сметана;
  • творог нежирный;
  • сыры твердые и мягкие;
  • яйца куриные;
  • сахар-песок;
  • мука пшеничная;
  • хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной;
  • хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов;
  • рис шлифованный;
  • пшено;
  • горох и фасоль;
  • вермишель;
  • картофель;
  • капуста белокочанная свежая;
  • морковь;
  • огурцы свежие;
  • лук репчатый;
  • яблоки;
  • печенье;
  • карамель;
  • чай черный байховый;
  • соль поваренная пищевая;
  • перец черный (горошек).

Напомним, что в Краснодаре в начале 2025 года больше всего подорожали водка, яйца, лук.

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