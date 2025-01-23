В Краснодарском крае в 2024 году продуктовая корзина подорожала почти на 20%
Узнали, как на Кубани изменились цены на минимальный потребительский набор
22 января Краснодарстат опубликовал данные о стоимости продуктовой корзины в Краснодарском крае в 2024 году. В январе прошлого года она стоила 6168 рублей. К концу августа цена увеличилась до 6826 рублей, а в ноябре — до 7000 рублей.
В декабре потребительский набор стоил 7 365 рублей. Следовательно, за год продуктовая корзина подорожала на 19,3%.
Картошка подорожала почти в два раза:
Также в Адыгее в 2024 году цена на базовый набор повысилась на 10,2% — с 5543 до 6111 рублей.
Росстат утвердил минимальный набор потребительских товаров в 2014 году. Его стоимость определяют в расчете на одного человека в месяц.
В список вошли следующие продукты:
- говядина (кроме бескостного мяса);
- свинина (кроме бескостного мяса);
- баранина (кроме бескостного мяса);
- куры охлажденные и мороженые;
- рыба мороженая неразделанная;
- сельдь соленая;
- масло сливочное;
- масло подсолнечное;
- маргарин;
- молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности;
- сметана;
- творог нежирный;
- сыры твердые и мягкие;
- яйца куриные;
- сахар-песок;
- мука пшеничная;
- хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной;
- хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов;
- рис шлифованный;
- пшено;
- горох и фасоль;
- вермишель;
- картофель;
- капуста белокочанная свежая;
- морковь;
- огурцы свежие;
- лук репчатый;
- яблоки;
- печенье;
- карамель;
- чай черный байховый;
- соль поваренная пищевая;
- перец черный (горошек).
Напомним, что в Краснодаре в начале 2025 года больше всего подорожали водка, яйца, лук.