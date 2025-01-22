Картошка подорожала почти в два раза. Росстат объявил, на сколько поднялись цены на самые доступные продукты

Краснодарский край

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  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

В Росстате рассказали, на какие товары и продукты больше всего выросли цены в 2024 году

22 января «РБК» со ссылкой на Росстат сообщил, какие товары и продукты подорожали в России за последний год.

Больше всего повысилась стоимость слабительного средства бисакодил. Его цена увеличилась более чем в два раза и достигла 44 рублей за упаковку, однако его доля в потреблении очень мала.

В Краснодарском крае в 2025 году поднимут тарифы на ЖКХ:

По данным Росстата, цены на картофель по итогам 2024 года выросли почти на 92%. Он стал самым подорожавшим продуктом питания. При этом в 2023 году картофель, напротив, подешевел на 15,8%. 

Напомним, что в Краснодарском крае в 2024 году картофель подорожал на 113%.

Также повысились цены на репчатый лук (48,2%), белокочанную капусту (44,7%), лососевую икру (37,7%). В ведомстве отметили, что сливочное масло в 2024 году подорожало на 36,2%.

Как заявили в Росстате, за прошедший год в России подешевела некоторая техника — пылесосы (на 2,2%) и планшеты (на 4,1%). Цены на гречку снизились на 6,4%, а на куриные яйца — на 11,2%. 

Ранее Юга.ру рассказывали, какие продукты подорожали в Краснодаре в начале 2025 года.

Еда Краснодар Продукты питания Росстат Торговля Цены Экономика

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Картошка подорожала почти в два раза. Росстат объявил, на сколько поднялись цены на самые доступные продукты
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