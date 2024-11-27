Шесть полос и велодорожки. В Краснодаре реконструкцию Западного обхода планируют завершить до 2027 года

27 ноября «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию Краснодара рассказали новые подробности о реконструкции Западного обхода. Проект включает три основных участка дороги от торгового центра «Лента» до транспортной развязки на улице Дзержинского.

Первый охватывает отрезок Западного обхода в 0,5 км — от км 16+658 до км 17+218 (район отделения № 1 ОПТ КНИИСХ). Его планируют сделать в 2025 году.