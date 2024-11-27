Шесть полос и велодорожки. В Краснодаре реконструкцию Западного обхода планируют завершить до 2027 года
Администрация Краснодара рассказала о планах по реконструкции автомобильной части Западного обхода
27 ноября «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию Краснодара рассказали новые подробности о реконструкции Западного обхода. Проект включает три основных участка дороги от торгового центра «Лента» до транспортной развязки на улице Дзержинского.
Первый охватывает отрезок Западного обхода в 0,5 км — от км 16+658 до км 17+218 (район отделения № 1 ОПТ КНИИСХ). Его планируют сделать в 2025 году.
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Второй участок включает реконструкцию дороги длиной 3,4 км — от км 17+218 до км 20+375. Протяженность третьего составит 4,8 км — от км 12+295 до км 16+658. Ремонтировать оба участка будут в 2026–2027 годах.
Проект предусматривает создание шести полос движения, а также строительство тротуаров и велодорожек. Документ получил положительное заключение государственной экспертизы.
Деньги на реконструкцию выделят из краевого и городского бюджетов. Точная стоимость работ пока не определена.
Как писали Юга.ру, вице-мэр Краснодара подтвердил строительство новой дороги в ЮМР на улице Думенко. Чиновник заявил, что все подготовительные работы уже завершены.