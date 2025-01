В Краснодаре снова пройдет фестиваль панк-рок музыки «Доброfest» в помощь приюту «Краснодог»

Краснодарский фестиваль панк-рок музыки «Доброfest» анонсировал новое событие.

Восемь местных коллективов исполнят авторские композиции. Все вырученные от покупки билетов деньги отправят в приют для пострадавших животных «Краснодог».

6 февраля на сцену выйдут «Пепел», «Д.Н.К», «Дикообраз», The starpers. Стоимость билетов составляет 450 рублей.