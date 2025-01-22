В Краснодаре снова пройдет фестиваль панк-рок музыки «Доброfest» в помощь приюту «Краснодог»

В Краснодаре 6 февраля и 6 марта состоится благотворительный фестиваль панк-рок музыки (16+)

Краснодарский фестиваль панк-рок музыки «Доброfest» анонсировал новое событие. Восемь местных коллективов исполнят авторские композиции. Все вырученные от покупки билетов деньги отправят в приют для пострадавших животных «Краснодог». 6 февраля на сцену выйдут «Пепел», «Д.Н.К», «Дикообраз», The starpers. Стоимость билетов составляет 450 рублей. 6 марта зрители смогут насладиться выступленийе групп It downheall, Shame, Sabotage и The old house. Билеты обойдутся в 350 рублей.

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«Милости просим посетить наш ламповый вечер всех любителей качественного отечественного рока», — приглашают организаторы. Фестиваль пройдет в The Rock Bar по улице Горького 104. Начало в 18:30.