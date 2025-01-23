Инсталляции, живопись, керамика и цифровые работы. В Краснодаре откроется выставка «Свидетели времени»
Краснодарцам покажут исследование тем памяти, времени и взаимодействия человека с природой (6+)
Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 24 января открытие персональной выставки Екатерины Пшеничной «Свидетели времени». Представлены 33 произведения автора.
Посетители смогут увидеть инсталляции, живопись, керамику и цифровые работы. Пшеничная исследует темы памяти, времени и взаимодействия человека с природой.
Модерновая лепнина и изразцовая печь:
«Центральным объектом экспозиции стал образ «свидетелей времени» — природных артефактов, таких как кости, черепа, аммониты и камни, найденные в путешествиях. Они становятся молчаливыми наблюдателями истории и человеческих жизней», — рассказали организаторы.
Выставка будет работать до 9 февраля по улице Красной, 15.
Как писали Юга.ру, в кофейне Краснодарского краевого художественного музея имени Коваленко работает выставка «Эфирные лоскуты» Анны Савиной.