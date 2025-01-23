Инсталляции, живопись, керамика и цифровые работы. В Краснодаре откроется выставка «Свидетели времени»

Краснодарцам покажут исследование тем памяти, времени и взаимодействия человека с природой (6+)

Посетители смогут увидеть инсталляции, живопись, керамику и цифровые работы. Пшеничная исследует темы памяти, времени и взаимодействия человека с природой.

«Центральным объектом экспозиции стал образ «свидетелей времени» — природных артефактов, таких как кости, черепа, аммониты и камни, найденные в путешествиях. Они становятся молчаливыми наблюдателями истории и человеческих жизней», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 9 февраля по улице Красной, 15.