Инсталляции, живопись, керамика и цифровые работы. В Краснодаре откроется выставка «Свидетели времени»

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Музей Коваленко»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Музей Коваленко»

Краснодарцам покажут исследование тем памяти, времени и взаимодействия человека с природой (6+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 24 января открытие персональной выставки Екатерины Пшеничной «Свидетели времени». Представлены 33 произведения автора.

Посетители смогут увидеть инсталляции, живопись, керамику и цифровые работы. Пшеничная исследует темы памяти, времени и взаимодействия человека с природой.

Модерновая лепнина и изразцовая печь:

«Центральным объектом экспозиции стал образ «свидетелей времени» — природных артефактов, таких как кости, черепа, аммониты и камни, найденные в путешествиях. Они становятся молчаливыми наблюдателями истории и человеческих жизней», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 9 февраля по улице Красной, 15.

Как писали Юга.ру, в кофейне Краснодарского краевого художественного музея имени Коваленко работает выставка «Эфирные лоскуты» Анны Савиной.

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Инсталляции, живопись, керамика и цифровые работы. В Краснодаре откроется выставка «Свидетели времени»
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