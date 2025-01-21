Бастрыкин поручил завести дело о разбитых дорогах в Музыкальном микрорайоне Краснодара

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Председатель СКР поручил возбудить уголовное дело после жалоб жителей Музыкального микрорайона на дороги

Предыстория: Жители Музыкального микрорайона Краснодара уже много лет жалуются на плачевное состояние дорог, мусор, лужи и потопы после осадков. В 2020 году власти разработали проект ремонта дорог, но оказалось, что земля под ними принадлежит разным собственникам. Одни согласились передать ее мэрии, другие — нет. Начался процесс принудительного возврата участков.

Позже жителям Музыкального пообещали отремонтировать дороги, но не раньше 2026 года. По словам властей, сейчас в бюджете города денег нет.

Краснодарцы записали обращения Путину и Бастрыкину в надежде, что их проблему заметят.

20 января информационный центр СК России сообщил, что председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на видеообращение жителей Музыкального микрорайона Краснодара. Он поручил возбудить уголовное дело о нарушении их прав.

«Расселять и разуплотнять»:

В обращении жители заявили, что дороги и тротуары не ремонтируют 15 лет. Люди устали слушать обещания чиновников.

Бастрыкин поручил предоставить доклад о ситуации. В СУ СКР по Краснодарскому краю проводят проверку.

Напомним, что к концу 2025 года в Музыкальном микрорайоне планируют обновить улицу Есенина. Реконструкцию оценили в 1 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, мэр Краснодара пообещал построить водопроводы в Музыкальном микрорайоне до 2025 года.

Александр Бастрыкин Дороги Инфраструктура Краснодар Музыкальный микрорайон Следственный комитет

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