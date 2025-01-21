Бастрыкин поручил завести дело о разбитых дорогах в Музыкальном микрорайоне Краснодара
Председатель СКР поручил возбудить уголовное дело после жалоб жителей Музыкального микрорайона на дороги
Предыстория: Жители Музыкального микрорайона Краснодара уже много лет жалуются на плачевное состояние дорог, мусор, лужи и потопы после осадков. В 2020 году власти разработали проект ремонта дорог, но оказалось, что земля под ними принадлежит разным собственникам. Одни согласились передать ее мэрии, другие — нет. Начался процесс принудительного возврата участков.
Позже жителям Музыкального пообещали отремонтировать дороги, но не раньше 2026 года. По словам властей, сейчас в бюджете города денег нет.
Краснодарцы записали обращения Путину и Бастрыкину в надежде, что их проблему заметят.
20 января информационный центр СК России сообщил, что председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на видеообращение жителей Музыкального микрорайона Краснодара. Он поручил возбудить уголовное дело о нарушении их прав.
«Расселять и разуплотнять»:
В обращении жители заявили, что дороги и тротуары не ремонтируют 15 лет. Люди устали слушать обещания чиновников.
Бастрыкин поручил предоставить доклад о ситуации. В СУ СКР по Краснодарскому краю проводят проверку.