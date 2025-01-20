Власти Ростовской области установят в автобусах QR-коды для жалоб пассажиров

Ростовская область

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Жители Ростовской области смогут жаловаться на недобросовестных водителей и работу общественного транспорта с помощью QR-кодов

18 января министр транспорта Ростовской области Алена Беликова сообщила в своем телеграм-канале, что в общественном транспорте региона введут QR-коды. С их помощью жители смогут оставлять свои отзывы, жалобы и предложения:

«Мы вводим QR-код, чтобы граждане могли оставить свое мнение о конкретном транспорте. Это своего рода «красная кнопка» экстренной связи с министерством», — написала Беликова.

Жалуйтесь онлайн, пожалуйста:

Так, пассажиры смогут оценить работу водителя, состояние автобуса, рассказать о наличии или отсутствии терминала для оплаты проезда и пожаловаться на хамство.

Позже, вместо QR-кодов, планируют создать чат-бот, который будет принимать обращения и формировать рейтинг транспортных средств, водителей и компаний, занимающихся перевозками.

Как писали Юга.ру, властям Ростова-на-Дону запретили выдавать разрешения на строительство многоэтажек.

QR-коды Дороги Общественный транспорт общество Ростов-на-Дону Транспорт

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Власти Ростовской области установят в автобусах QR-коды для жалоб пассажиров
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