Власти Ростовской области установят в автобусах QR-коды для жалоб пассажиров

Жители Ростовской области смогут жаловаться на недобросовестных водителей и работу общественного транспорта с помощью QR-кодов

18 января министр транспорта Ростовской области Алена Беликова сообщила в своем телеграм-канале, что в общественном транспорте региона введут QR-коды. С их помощью жители смогут оставлять свои отзывы, жалобы и предложения: «Мы вводим QR-код, чтобы граждане могли оставить свое мнение о конкретном транспорте. Это своего рода «красная кнопка» экстренной связи с министерством», — написала Беликова.

Так, пассажиры смогут оценить работу водителя, состояние автобуса, рассказать о наличии или отсутствии терминала для оплаты проезда и пожаловаться на хамство.

Позже, вместо QR-кодов, планируют создать чат-бот, который будет принимать обращения и формировать рейтинг транспортных средств, водителей и компаний, занимающихся перевозками.