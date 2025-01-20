В Краснодаре пройдет бесплатная выставка памяти режиссера Дэвида Линча
В Краснодаре покажут работы местных художников, вдохновленные творчеством Дэвида Линча (16+)
Телеграм-канал fevralis анонсировал на 21 января однодневную коллективную выставку Number Seven. Событие посвящено памяти американского кинорежиссера, музыканта и художника Дэвида Линча.
Представлены работы Глеба Баранова, Насти Булгаковой, Вани Венмере, Германа Инга, Станислава Лобачевского, Артура Саидова, Владиславы Тарасовой, Аксиньи Февралис, GO RAP, FatVano, Unknown Artist и других. Авторы вдохновлялись творчеством знаменитого постановщика.
Дэвид Линч скончался 15 января 2025 года в доме своей дочери после продолжительной болезни. Причиной смерти стала эмфизема легких. Линч прославился благодаря фильмам «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Внутренняя империя» и «Малхолланд Драйв», а также сериалу «Твин Пикс». Обладатель главной награды Каннского кинофестиваля и трех номинаций на «Оскар» за режиссуру.
Вернисаж начнется в 20:00 в мастерской Глеба Баранова и Владиславы Тарасовой по улице Зиповской 5В, литер Х. Вход свободный.
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