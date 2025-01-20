В Краснодаре пройдет бесплатная выставка памяти режиссера Дэвида Линча

Дэвид Линч скончался 15 января 2025 года в доме своей дочери после продолжительной болезни. Причиной смерти стала эмфизема легких. Линч прославился благодаря фильмам «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Внутренняя империя» и «Малхолланд Драйв», а также сериалу «Твин Пикс». Обладатель главной награды Каннского кинофестиваля и трех номинаций на «Оскар» за режиссуру.

Вернисаж начнется в 20:00 в мастерской Глеба Баранова и Владиславы Тарасовой по улице Зиповской 5В, литер Х. Вход свободный.