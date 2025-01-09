Краснодар занял шестое место среди городов РФ по дороговизне жизни

Портал Numbeo опубликовал рейтинг городов России по стоимости жизни. Первое место в отечественном списке заняла Москва, следом идут Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и Казань. Краснодар эксперты поставили на шестое место.

При этом в мировом рейтинге российская столица оказалась лишь на 250 позиции. Кубанская — на 304 месте, расположившись между Нойдой (Индия) и Новосибирском.