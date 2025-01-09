Краснодар занял шестое место среди городов РФ по дороговизне жизни
Лидерами самых дорогих городов России стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург
Портал Numbeo опубликовал рейтинг городов России по стоимости жизни. Первое место в отечественном списке заняла Москва, следом идут Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и Казань. Краснодар эксперты поставили на шестое место.
При этом в мировом рейтинге российская столица оказалась лишь на 250 позиции. Кубанская — на 304 месте, расположившись между Нойдой (Индия) и Новосибирском.
Numbeo — крупнейшая в мире база данных о стоимости и о качестве жизни. Аналитики оценивали в городах уровень безопасности, здравоохранения и индекс покупательной способности.
Как писали Юга.ру, финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал рейтинг российских городов по качеству жизни по итогам 2024 года. Краснодар оказался на 43 месте.