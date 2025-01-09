Краснодар занял шестое место среди городов РФ по дороговизне жизни

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Лидерами самых дорогих городов России стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург

Портал Numbeo опубликовал рейтинг городов России по стоимости жизни. Первое место в отечественном списке заняла Москва, следом идут Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и Казань. Краснодар эксперты поставили на шестое место.

При этом в мировом рейтинге российская столица оказалась лишь на 250 позиции. Кубанская — на 304 месте, расположившись между Нойдой (Индия) и Новосибирском.

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Numbeo — крупнейшая в мире база данных о стоимости и о качестве жизни. Аналитики оценивали в городах уровень безопасности, здравоохранения и индекс покупательной способности.

Как писали Юга.ру, финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал рейтинг российских городов по качеству жизни по итогам 2024 года. Краснодар оказался на 43 месте.

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