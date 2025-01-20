Стало известно, когда в Краснодарском крае закончатся осадки и начнется потепление

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что с 20 января в Краснодарском крае закончатся осадки. Температура воздуха на этой неделе будет постепенно повышаться до 7-12 °C. Ночью в регионе будет 5 °C. По данным синоптика, такой показатель превышает норму на 1-2 °C.

Вильфанд отметил, что в Ставропольском крае и Северной Осетии в начале недели еще прогнозируют дождь с мокрым снегом и ветром до 18 м/с:



«В понедельник на юге Ставропольского края и практически во всех Северо-Кавказских республиках пройдут осадки. В Северной Осетии в понедельник будет происходить сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ожидается гололед».



При этом в Краснодарском крае налипания мокрого снега и гололеда не будет.