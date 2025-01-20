Стало известно, когда в Краснодарском крае закончатся осадки и начнется потепление

Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что с 20 января в Краснодарском крае закончатся осадки. Температура воздуха на этой неделе будет постепенно повышаться до 7-12 °C. Ночью в регионе будет 5 °C.

По данным синоптика, такой показатель превышает норму на 1-2 °C. 

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Вильфанд отметил, что в Ставропольском крае и Северной Осетии в начале недели еще прогнозируют дождь с мокрым снегом и ветром до 18 м/с:

«В понедельник на юге Ставропольского края и практически во всех Северо-Кавказских республиках пройдут осадки. В Северной Осетии в понедельник будет происходить сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ожидается гололед».

При этом в Краснодарском крае налипания мокрого снега и гололеда не будет.

Ранее Юга.ру рассказывали, какая погода будет на Кубани в начале рабочей недели.

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