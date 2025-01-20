Стало известно, когда в Краснодарском крае закончатся осадки и начнется потепление
На Кубани синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что с 20 января в Краснодарском крае закончатся осадки. Температура воздуха на этой неделе будет постепенно повышаться до 7-12 °C. Ночью в регионе будет 5 °C.
По данным синоптика, такой показатель превышает норму на 1-2 °C.
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Вильфанд отметил, что в Ставропольском крае и Северной Осетии в начале недели еще прогнозируют дождь с мокрым снегом и ветром до 18 м/с:
«В понедельник на юге Ставропольского края и практически во всех Северо-Кавказских республиках пройдут осадки. В Северной Осетии в понедельник будет происходить сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ожидается гололед».
При этом в Краснодарском крае налипания мокрого снега и гололеда не будет.
Ранее Юга.ру рассказывали, какая погода будет на Кубани в начале рабочей недели.