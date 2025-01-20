В Краснодаре состоится читка медитативной пьесы «Плотник»

В краснодарском театре «Шардам» 24 января пройдет читка пьесы Лидии Головановой (18+)

Краснодарский проект «Аврора читает» анонсировал на 24 января новое событие. Состоится читка пьесы «Плотник» Лидии Головановой. Это монопроизведение. Героиня ищет нетривиальный способ достигнуть спокойствия и осознанности. Он включает поиск листов osb, саморезов, гвоздей, купание в пруде и выравнивание старых полов и дверей, вынос мусора и выпиливание канавки под стекло.

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Читает пьесу Софья Тверезенко. На обсуждении зрители поговорят о жанровой природе произведения, женском труде, запрещенных профессиях и личном опыте. Событие состоится в театре «Шардам» по улице Коммунаров, 268Д. Начало в 19:00.