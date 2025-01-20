Дожди и мокрый снег. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 20-21 января

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в понедельник и вторник на Кубани будет переменная облачность. 20 января ожидаются местами мокрый снег, 21 января — преимущественно без осадков.

Ночью и утром возможны гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер 4-9 м/с.

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Температура воздуха ночью 2…-3 °С, в предгорных районах -3…-8 °С, в горах -5…-10 °С. Днем воздух прогреется до 5-10 °С.

На Черноморском побережье тоже переменная облачность, местами дождь и мокрый снег. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 4…-1 °С, днем 6-11 °С.

Как писали Юга.ру, в Сочи из-за теплой погоды на месяц раньше зацвела мимоза.

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