Дожди и мокрый снег. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 20-21 января

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в понедельник и вторник на Кубани будет переменная облачность. 20 января ожидаются местами мокрый снег, 21 января — преимущественно без осадков.

Ночью и утром возможны гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер 4-9 м/с.