В Краснодаре семилетний Назар Малыш нуждается в дорогостоящем лечении. Как ему помочь?

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств мальчику из Краснодара с расстройством аутистического спектра на курсовое лечение

В полтора года Назар перестал откликаться на свое имя, реагировать на окружающих, произносить слоги. Когда мальчик начал ходить в ясли, то ни с кем не общался и не играл. В итоге невролог диагностировал у него задержку психического развития. Назар начал лечение, которое дало свои результаты.

«Мы начали лечение и реабилитацию — по ОМС и платно, занимались с логопедом и дефектологом, сын принимал лекарства. Назар научился общаться с помощью специальных карточек, выучил алфавит, выполняет простые инструкции. В прошлом году сын прошел лечение в краснодарском центре реабилитации, оплатить которое помогли читатели «Русфонда», — поделилась мама мальчика Светлана Малыш.

Назар стал более усидчивым и внимательным, старательно занимается, пытается общаться жестами, интересуется миром животных и птиц. В речи появились слова «мама» и «папа». Однако лечение необходимо продолжать.

«У Назара расстройство аутистического спектра, синдром дефицита активного внимания, расстройство формирования экспрессивной речи. Мальчику необходима комплексная медицинская реабилитация для решения следующих задач: коррекция поведения, повышение произвольного внимания и фонематического слуха, формирование начальных навыков речевого праксиса (звукоподражание, речевое дыхание, адекватные артикуляционные движения), улучшение крупной и мелкой моторики», — рассказал невролог центра реабилитации и развития «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.

Доходы в семье Малыш скромные. Им сложно самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 169 950 рублей.

Как помочь Назару?

  • отправить пожертвование с банковской карты на сайте;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Назара Малыш);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Назара Малыш. Без НДС.

Ранее Юга.ру писали, что весной 2024 года российское общество психиатров опубликовало новые клинические рекомендации по аутизму. Узнать, почему их критикуют, можно здесь.

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В Краснодаре семилетний Назар Малыш нуждается в дорогостоящем лечении. Как ему помочь?
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