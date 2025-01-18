В Краснодаре семилетний Назар Малыш нуждается в дорогостоящем лечении. Как ему помочь?

В полтора года Назар перестал откликаться на свое имя, реагировать на окружающих, произносить слоги. Когда мальчик начал ходить в ясли, то ни с кем не общался и не играл. В итоге невролог диагностировал у него задержку психического развития. Назар начал лечение, которое дало свои результаты.

«Мы начали лечение и реабилитацию — по ОМС и платно, занимались с логопедом и дефектологом, сын принимал лекарства. Назар научился общаться с помощью специальных карточек, выучил алфавит, выполняет простые инструкции. В прошлом году сын прошел лечение в краснодарском центре реабилитации, оплатить которое помогли читатели «Русфонда», — поделилась мама мальчика Светлана Малыш.



Назар стал более усидчивым и внимательным, старательно занимается, пытается общаться жестами, интересуется миром животных и птиц. В речи появились слова «мама» и «папа». Однако лечение необходимо продолжать.



«У Назара расстройство аутистического спектра, синдром дефицита активного внимания, расстройство формирования экспрессивной речи. Мальчику необходима комплексная медицинская реабилитация для решения следующих задач: коррекция поведения, повышение произвольного внимания и фонематического слуха, формирование начальных навыков речевого праксиса (звукоподражание, речевое дыхание, адекватные артикуляционные движения), улучшение крупной и мелкой моторики», — рассказал невролог центра реабилитации и развития «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.

Доходы в семье Малыш скромные. Им сложно самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 169 950 рублей .

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