В Сочи зацвело попугайное дерево. Из его древесины делают столярные изделия
Дерево относится к реликтам третичного периода и живет больше 200 лет
17 января телеграм-канал дендропарка «Южные культуры» сообщил, что на парротии персидской распустились цветы. Они имеют черно-коричневые прицветники, напоминающие перья цыплят и попугаев.
«Впечатляет и ствол парротии, он похож на калейдоскоп. Дерево постоянно обновляет кору, поэтому видны разные цвета на стволе: зеленый, серый, бежевый и розовый. Вверх приподнятые ветви сплетаются и срастаются друг с другом, создавая необычный силуэт», — рассказали представители парка.
Древесина парротии очень дорогая и ценная, весит тяжелее воды. Поэтому растение еще называют железным. Из его древесины делают столярные изделия.
Дерево встречается только на юге Каспийского моря — в южном Азербайджане и северном Иране. Растение занесено в международную Красную Книгу. Цветение парротии обычно длится до двух недель.
Как писали Юга.ру, в Сочи из-за теплой погоды на месяц раньше зацвела мимоза.