В Сочи зацвело попугайное дерево. Из его древесины делают столярные изделия

© Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Дендропарк «Южные культуры»

© Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Дендропарк «Южные культуры»

Дерево относится к реликтам третичного периода и живет больше 200 лет

17 января телеграм-канал дендропарка «Южные культуры» сообщил, что на парротии персидской распустились цветы. Они имеют черно-коричневые прицветники, напоминающие перья цыплят и попугаев. «Впечатляет и ствол парротии, он похож на калейдоскоп. Дерево постоянно обновляет кору, поэтому видны разные цвета на стволе: зеленый, серый, бежевый и розовый. Вверх приподнятые ветви сплетаются и срастаются друг с другом, создавая необычный силуэт», — рассказали представители парка.

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Древесина парротии очень дорогая и ценная, весит тяжелее воды. Поэтому растение еще называют железным. Из его древесины делают столярные изделия. Дерево встречается только на юге Каспийского моря — в южном Азербайджане и северном Иране. Растение занесено в международную Красную Книгу. Цветение парротии обычно длится до двух недель.