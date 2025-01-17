В Геленджике впервые пройдет зимний чемпионат по серфингу. Кто может участвовать?

Краснодарский край

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  • Серфинг © Фото freepik, сайт freepik.com
    Серфинг © Фото freepik, сайт freepik.com

Соревнования пройдут в двух волновых дисциплинах

Федерации серфинга Краснодарского края анонсировала на 18 января чемпионат «Зимняя волна». Соревнования пройдут сразу в двух дисциплинах — длинная доска и доска с веслом.

К участию приглашаются мужчины и женщины от 18 лет со всего региона. По итогам чемпионата будут обновлены сборные команды края. Кроме того, спортсменам присвоят разряды, которые позволят выступить на чемпионате России.

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Краснодарская краевая федерация серфинга зарегистрирована 13 сентября 2023 года. К ней относится пять дисциплин: вейксерфинг, скимбординг, сапсерфинг, серфинг на короткой доске и серфинг на длинной доске.

Соревнования пройдут в районе ресторана «Маяк-рассвет» по улице Революционной, 48.

Как писали Юга.ру, первый чемпионат Краснодарского края по серфингу «Золотая волна» состоялся 17 января 2024 года в Туапсинском районе.

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