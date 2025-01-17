В Геленджике впервые пройдет зимний чемпионат по серфингу. Кто может участвовать?

Федерации серфинга Краснодарского края анонсировала на 18 января чемпионат «Зимняя волна». Соревнования пройдут сразу в двух дисциплинах — длинная доска и доска с веслом.

К участию приглашаются мужчины и женщины от 18 лет со всего региона. По итогам чемпионата будут обновлены сборные команды края. Кроме того, спортсменам присвоят разряды, которые позволят выступить на чемпионате России.