В Туапсинском районе стартовал первый в Краснодарском крае чемпионат по серфингу

В селе Лермонтово Туапсинского района 17 января проходит первый чемпионат Краснодарского края по серфингу «Золотая волна»

Его проводят в дисциплине «длинная доска» (лонгборд). В соревнованиях участвуют спортсмены со всего региона. По итогам чемпионата сформируют сборную команду края, а также присвоят спортивные разряды. Это позволит спортсменам выступить на чемпионате России в 2024 году.

Краснодарская краевая федерация серфинга» зарегистрирована 13 сентября 2023 года. К ней относится пять дисциплин: вейксерфинг, скимбординг, сапсерфинг, серфинг на короткой доске и серфинг на длинной доске.

Место проведения соревнований: село Лермонтово, А-147, 16-й километр, пляж возле отеля «Мироген». Поболеть за участников можно с 10:00 до 16:00.