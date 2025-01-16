Авиакомпания FlyDubai в конце января вернет рейсы в Дубай из Сочи и Минвод

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Самолеты авиакомпании Flydubai не летали с 27 декабря из-за «угрозы безопасности полетов»

15 января Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиакомпания FlyDubai возобновляет рейсы из Дубая в Сочи с 23 января и в Минводы с 25 января.

«Новость, безусловно, отличная, так как на этих рейсах основаны полетные программы, предназначенные для всех туристов из Северокавказского региона. Конечно, продажи туров замедлились на фоне приостановки рейсов в Дубай, но мы ожидаем полноценного восстановления спроса после фактического начала полетов», — прокомментировали представители туроператора Space Travel.

В АТОР заявили, что многократные переносы создали серьезные проблемы для туристического рынка — до 30% пассажиров с билетами перевозчика отказались от поездок. Отмены пришлись на новогодние праздники — пиковый период для путешествий в ОАЭ. 

Первый рейс из Дубая в Минводы запланирован 25 января на 23:10. Последующие будут выполняться ежедневно. Полет из Дубая в Сочи запланирован 23 января на 8:20. Далее — по понедельникам, средам и субботам. С 30 апреля по 31 августа рейс Дубай—Сочи будет ежедневным. Продажи билетов доступны на год вперед.

Лопата, стульчак от унитаза, засушенные шмели:

Авиакомпания FlyDubai начала отменять рейсы после авиакатастрофы в Актау. Решение объяснили форс-мажором и «угрозой безопасности полетов». 

25 декабря 2024 года летевший из Баку в Грозный самолет AZAL Embraer E190 сменил курс и направился в город Актау в Казахстане, где разбился при посадке. В результате погибли 38 человек. 

Как писали Юга.ру, в Ставрополе заработал новый терминал внутренних линий аэропорта.

Авиация Аэропорты Курорты и туризм отдых Сочи

Новости

Откачать мазут из танкеров и защитить анапский песок. Эколог назвал 5 проблем, не решенных за месяц катастрофы в Черном море
Можно ли умереть от паров мазута? Собрали мнения врачей и узнали, с какими заболеваниями нельзя работать с нефтепродуктами
Авиакомпания FlyDubai в конце января вернет рейсы в Дубай из Сочи и Минвод
Снова снег или потепление? Синоптик рассказал о погоде в Краснодарском крае в ближайшие дни
В Краснодаре учителя истории будут судить за реабилитацию нацизма в научной статье
После уборки мазута на побережье Черного моря к медикам обратились 146 волонтеров

Лента новостей

Между Краснодаром и Новороссийском пять дней не будут ходить пригородные электрички. Что случилось?
14 января, 14:35
Между Краснодаром и Новороссийском пять дней не будут ходить пригородные электрички. Что случилось?
В Краснодаре фонд «Открытая среда» отмечает день рождения
14 января, 16:32
В Краснодаре фонд «Открытая среда» отмечает день рождения
Как помочь проекту и людям с аутизмом
Разлив нефти в Черном море: главное
Сегодня, 16:21
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе

Реклама на сайте