Авиакомпания FlyDubai в конце января вернет рейсы в Дубай из Сочи и Минвод

15 января Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиакомпания FlyDubai возобновляет рейсы из Дубая в Сочи с 23 января и в Минводы с 25 января.

«Новость, безусловно, отличная, так как на этих рейсах основаны полетные программы, предназначенные для всех туристов из Северокавказского региона. Конечно, продажи туров замедлились на фоне приостановки рейсов в Дубай, но мы ожидаем полноценного восстановления спроса после фактического начала полетов», — прокомментировали представители туроператора Space Travel.

В АТОР заявили, что многократные переносы создали серьезные проблемы для туристического рынка — до 30% пассажиров с билетами перевозчика отказались от поездок. Отмены пришлись на новогодние праздники — пиковый период для путешествий в ОАЭ.

Первый рейс из Дубая в Минводы запланирован 25 января на 23:10. Последующие будут выполняться ежедневно. Полет из Дубая в Сочи запланирован 23 января на 8:20. Далее — по понедельникам, средам и субботам. С 30 апреля по 31 августа рейс Дубай—Сочи будет ежедневным. Продажи билетов доступны на год вперед.