Авиакомпания FlyDubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод

Краснодарский край, Ставропольский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Решение объясняют «форс-мажором» и «угрозой безопасности полетов»

27 декабря Ассоциация туроператоров России сообщила, что авиакомпания FlyDubai отменила рейсы в Дубай из Сочи до 2 января включительно и из Минеральных Вод до 3 января. Ситуация касается более 4 тыс. пассажиров.

Сейчас авиакомпания рассматривает возможность выделения туроператорам дополнительных мест на рейсы в Дубай из Махачкалы и Волгограда. Прорабатываются и варианты переноса места вылета туристов в другие города России.

Читайте также:

Ранее компания Azerbaijan Airlines (AZAL) с 28 декабря приостановила рейсы из Баку в 10 городов России — Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. Это случилось после того, как 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет AZAL Embraer E190 сменил курс и направился в город Актау в Казахстане, где и разбился при посадке. В результате погибли 38 человек.

Как писали Юга.ру, авиабилеты на рейсы внутри России подорожали на 22,5%, а перелеты за рубеж прибавили в цене всего 3%. Рекордсменом по увеличению стоимости стал Сочи.

Авиация Аэропорты Курорты и туризм отдых путешествия Сочи

Новости

«А детям можно нефтяными отходами дышать?» Власти Анапы возобновили новогоднюю программу на центральном пляже
Авиакомпания FlyDubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод
Моцарт, Гендель, Россини. В Краснодарском музее прозвучат итальянские оперы и неаполитанские песни
В Краснодаре снова пройдет маркет краснодарских брендов «Локаллист». Узнали программу
Краснодарцев приглашают послушать коллекционный винил
Сценки, музыкальные номера и застолье. В краснодарском «Одном театре» пройдет новогодний «Голубой огонек»

Лента новостей

Статистику — искажают, запреты — не работают, Кубань — русская Флорида
Вчера, 17:05
Статистику — искажают, запреты — не работают, Кубань — русская Флорида
Большой разговор с независимым демографом Алексеем Ракшой
Разлив нефти в Черном море: главное
26 декабря, 17:25
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе
Салатная экономия
26 декабря, 10:00 Реклама
Салатная экономия
Как бюджетно приготовить «Оливье», «Селедку под шубой» и «Крабовый»

Реклама на сайте