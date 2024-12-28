Авиакомпания FlyDubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод

27 декабря Ассоциация туроператоров России сообщила, что авиакомпания FlyDubai отменила рейсы в Дубай из Сочи до 2 января включительно и из Минеральных Вод до 3 января. Ситуация касается более 4 тыс. пассажиров.

Сейчас авиакомпания рассматривает возможность выделения туроператорам дополнительных мест на рейсы в Дубай из Махачкалы и Волгограда. Прорабатываются и варианты переноса места вылета туристов в другие города России.