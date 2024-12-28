Авиакомпания FlyDubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод
Решение объясняют «форс-мажором» и «угрозой безопасности полетов»
27 декабря Ассоциация туроператоров России сообщила, что авиакомпания FlyDubai отменила рейсы в Дубай из Сочи до 2 января включительно и из Минеральных Вод до 3 января. Ситуация касается более 4 тыс. пассажиров.
Сейчас авиакомпания рассматривает возможность выделения туроператорам дополнительных мест на рейсы в Дубай из Махачкалы и Волгограда. Прорабатываются и варианты переноса места вылета туристов в другие города России.
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Ранее компания Azerbaijan Airlines (AZAL) с 28 декабря приостановила рейсы из Баку в 10 городов России — Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. Это случилось после того, как 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет AZAL Embraer E190 сменил курс и направился в город Актау в Казахстане, где и разбился при посадке. В результате погибли 38 человек.
Как писали Юга.ру, авиабилеты на рейсы внутри России подорожали на 22,5%, а перелеты за рубеж прибавили в цене всего 3%. Рекордсменом по увеличению стоимости стал Сочи.