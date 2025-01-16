В Краснодаре появился новый проект «(Не)читка». Зрителям представят первую пьесу

Арт-пространство «Свои» анонсировало на 18 января дебютную постановку проекта «(Не)читка». В основе лежит пьеса «Очень много воды и совсем немного хлеба» Елизаветы Булаевой, которую критики причисляют к направлению «новая искренность».

В центре сюжета оказывается девушка, которая ищет, в кого бы влюбиться. Героиня уверена, что это сразу решит все ее проблемы.