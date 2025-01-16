В Краснодаре появился новый проект «(Не)читка». Зрителям представят первую пьесу

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова
    © Фото Антона Быкова

Зрителей ждет нечто среднее между привычной читкой пьесы и драматическим спектаклем (18+)

Арт-пространство «Свои» анонсировало на 18 января дебютную постановку проекта «(Не)читка». В основе лежит пьеса «Очень много воды и совсем немного хлеба» Елизаветы Булаевой, которую критики причисляют к направлению «новая искренность».

В центре сюжета оказывается девушка, которая ищет, в кого бы влюбиться. Героиня уверена, что это сразу решит все ее проблемы.

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Текст отметили на фестивале «Любимовка» в 2022 году. Также пьеса попадала в шорт- и лонг-листы конкурсов «Ремарка», «Цех драматургов», «ДрамТин», Stories. Произведение показали на сцене МХТ имени Чехова в рамках третьей лаборатории «Артхаб».

«(Не)читка» — это эксперимент на грани между привычной читкой и драматическим спектаклем. Актеры воспроизводят пьесу со сцены, стараясь наполнить пространство визуальными образами.

Спектакль начнется в 19:00 по улице Зиповской,5В, литер Х. В тексте присутствует ненормативная лексика.

Как писали Юга.ру, сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 29 января в Краснодаре показ спектакля «Вишневый сад» в постановке Московского драматического театра имени Пушкина. 

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В Краснодаре появился новый проект «(Не)читка». Зрителям представят первую пьесу
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