В Краснодаре появился новый проект «(Не)читка». Зрителям представят первую пьесу
Зрителей ждет нечто среднее между привычной читкой пьесы и драматическим спектаклем (18+)
Арт-пространство «Свои» анонсировало на 18 января дебютную постановку проекта «(Не)читка». В основе лежит пьеса «Очень много воды и совсем немного хлеба» Елизаветы Булаевой, которую критики причисляют к направлению «новая искренность».
В центре сюжета оказывается девушка, которая ищет, в кого бы влюбиться. Героиня уверена, что это сразу решит все ее проблемы.
Текст отметили на фестивале «Любимовка» в 2022 году. Также пьеса попадала в шорт- и лонг-листы конкурсов «Ремарка», «Цех драматургов», «ДрамТин», Stories. Произведение показали на сцене МХТ имени Чехова в рамках третьей лаборатории «Артхаб».
«(Не)читка» — это эксперимент на грани между привычной читкой и драматическим спектаклем. Актеры воспроизводят пьесу со сцены, стараясь наполнить пространство визуальными образами.
Спектакль начнется в 19:00 по улице Зиповской,5В, литер Х. В тексте присутствует ненормативная лексика.
Как писали Юга.ру, сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 29 января в Краснодаре показ спектакля «Вишневый сад» в постановке Московского драматического театра имени Пушкина.