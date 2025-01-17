В Краснодаре состоятся чтения пьесы «Гамлет» Шекспира

Краснодарский край

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  • «Чандосовский портрет», один из предполагаемых портретов Уильяма Шекспира (1600-1610) © Произведение искусства является общественным достоянием
    «Чандосовский портрет», один из предполагаемых портретов Уильяма Шекспира (1600-1610) © Произведение искусства является общественным достоянием

Краснодарцев приглашают коллективно прочитать и проанализировать шекспировское произведение (16+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 20 января вечер чтения пьесы Шекспира «Гамлет».

Участникам желательно иметь текст произведения в переводе Пастернака (бумажный или электронный) с возможностью делать в нем пометки. С пьесой желательно предварительно поработать — прочитать и отметить понравившиеся или взволновавшие места.

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«Все мы живем свою обычную жизнь с устоявшимися способами работы, отдыха и думания. То, что мы предлагаем, может казаться сложным и академичным. Но если вы доверитесь нам, то с удивлением откроете для себя медленное чтение как особый вид интеллектуального удовольствия», — приглашают организаторы.

Также они предлагают заранее подумать над следующими вопросами:

  • Гамлет понимает, что произошло, уже в первом акте трагедии. Почему же он так медлит и не карает сразу всех виновных?
  • Какие вопросы мучают его и заставляют сомневаться в том, что справедливость можно восстановить?
  • Как Гамлет размышляет о смерти и верит ли он в Бога?
  • Есть ли в пьесе положительные герои?
  • Критики считают, что кульминация пьесы — сцена на кладбище. Согласны ли вы с ними?
  • Можно ли назвать любовь Гамлета и Офелии идеальной?

Начало в 20:00. Встреча пройдет в кофейне «Зацепи кофе» по улице Ставропольской, 145. Стоимость участия 800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, краснодарцев 18 и 19 января приглашают на творческие мастер-классы.

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