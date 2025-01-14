Этэгами и оригами. В Японском саду Краснодара научат делать украшения для дома

18 января в 11:00 начнется занятие по росписи свитка. В 15:00 можно будет создать этэгами — традиционную японскую открытку с рисунком.

19 января в 11:00 состоится мастер-класс по оригами. Участники научатся складывать бумагу в фигурку кота. В 15:00 можно будет нарисовать на японском свитке каменную пагоду.

Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.