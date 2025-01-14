Этэгами и оригами. В Японском саду Краснодара научат делать украшения для дома
Краснодарцев 18 и 19 января приглашают на творческие мастер-классы (14+)
Японский сад Краснодара анонсировал серию творческих мастер-классов.
18 января в 11:00 начнется занятие по росписи свитка. В 15:00 можно будет создать этэгами — традиционную японскую открытку с рисунком.
Медитации и прирученная природа:
19 января в 11:00 состоится мастер-класс по оригами. Участники научатся складывать бумагу в фигурку кота. В 15:00 можно будет нарисовать на японском свитке каменную пагоду.
Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.
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