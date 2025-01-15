В центре Краснодара новогоднюю иллюминацию начнут убирать 15 января

Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Демонтаж праздничной иллюминации на Александровском бульваре в Краснодаре запланировали на 15 января. Работы закончат в феврале

Пресс-служба мэрии Краснодара со ссылкой на департамент городского хозяйства и ТЭК сообщила Юга.ру, что 15 января на Александровском бульваре начнут разбирать новогоднюю инсталляцию.

Работы проведут поэтапно — от улицы Гаврилова к Буденного. 

Аналитики:

Подрядчик демонтирует провода и электрооборудование и восстановит тротуар. Инсталляцию будут отключать от электроснабжения постепенно — участки продолжат работать, пока до них не дойдет очередь.

Завершить демонтаж праздничных украшений планируют в феврале.

Напомним, что новогоднюю иллюминацию на улице Красной начали устанавливать в конце октября. В начале декабря ее зажги. Имя инвестора, который украшал город, в мэрии не разглашали. Однако, по данным СМИ, это была компания Сергея Галицкого. 

Со дня запуска иллюминации на улице Красной собирались толпы жителей и приезжих из соседних городов и станиц, особенно на новогодних праздниках. Власти обещали принять меры, чтобы исключить столпотворение, однако людей все равно было очень много.

Как писали Юга.ру, 15 января в Краснодаре также начали разбирать главную городскую елку и новогодние ели в парках и скверах.

Благоустройство Город Краснодар Новый год Сергей Галицкий

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В центре Краснодара новогоднюю иллюминацию начнут убирать 15 января

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