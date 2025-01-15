В центре Краснодара новогоднюю иллюминацию начнут убирать 15 января

Пресс-служба мэрии Краснодара со ссылкой на департамент городского хозяйства и ТЭК сообщила Юга.ру, что 15 января на Александровском бульваре начнут разбирать новогоднюю инсталляцию. Работы проведут поэтапно — от улицы Гаврилова к Буденного.

Подрядчик демонтирует провода и электрооборудование и восстановит тротуар. Инсталляцию будут отключать от электроснабжения постепенно — участки продолжат работать, пока до них не дойдет очередь.



Завершить демонтаж праздничных украшений планируют в феврале.

Напомним, что новогоднюю иллюминацию на улице Красной начали устанавливать в конце октября. В начале декабря ее зажги. Имя инвестора, который украшал город, в мэрии не разглашали. Однако, по данным СМИ, это была компания Сергея Галицкого.



Со дня запуска иллюминации на улице Красной собирались толпы жителей и приезжих из соседних городов и станиц, особенно на новогодних праздниках. Власти обещали принять меры, чтобы исключить столпотворение, однако людей все равно было очень много.