В центре Краснодара новогоднюю иллюминацию начнут убирать 15 января
Демонтаж праздничной иллюминации на Александровском бульваре в Краснодаре запланировали на 15 января. Работы закончат в феврале
Пресс-служба мэрии Краснодара со ссылкой на департамент городского хозяйства и ТЭК сообщила Юга.ру, что 15 января на Александровском бульваре начнут разбирать новогоднюю инсталляцию.
Работы проведут поэтапно — от улицы Гаврилова к Буденного.
Аналитики:
Подрядчик демонтирует провода и электрооборудование и восстановит тротуар. Инсталляцию будут отключать от электроснабжения постепенно — участки продолжат работать, пока до них не дойдет очередь.
Завершить демонтаж праздничных украшений планируют в феврале.
Напомним, что новогоднюю иллюминацию на улице Красной начали устанавливать в конце октября. В начале декабря ее зажги. Имя инвестора, который украшал город, в мэрии не разглашали. Однако, по данным СМИ, это была компания Сергея Галицкого.
Со дня запуска иллюминации на улице Красной собирались толпы жителей и приезжих из соседних городов и станиц, особенно на новогодних праздниках. Власти обещали принять меры, чтобы исключить столпотворение, однако людей все равно было очень много.
Как писали Юга.ру, 15 января в Краснодаре также начали разбирать главную городскую елку и новогодние ели в парках и скверах.