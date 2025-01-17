Комикс, манга, аниме. Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о визуальных искусствах

Краснодарский край

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  • © Фото benzoix, сайт freepik.com
    © Фото benzoix, сайт freepik.com

В Краснодаре расскажут о специфике разных видов визуальных искусств (16+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 18 января лекцию «Комикс, манга, аниме: визуальные искусства и новые смыслы». В первой части встречи Елена Хомухина вместе со слушателями попробует разобраться, правда ли, что комиксы — для глупых, а аниме и манга — для детей и подростков.

Вторая часть лекции будет посвящена специфике манги как самого оригинального и необычного из перечня обсуждаемых явлений.

Тиран или реформатор?:

«Нас будут интересовать не только история манги и ее изучения, но и те средства передачи информации, которые являются для нее отличительными: «манга знаки» (мампу), словесные пузыри (фукидаси), «метафора звука» (онъю) и другие», — объяснили организаторы.

Также участники поговорят о составляющих структуры этого вида искусства — изображения (э), кадры (кома), слова (котоба) — и выяснят, как в разные периоды воспринимали мангу ученые.

Начало в 15:00 по улице Северной, 279 (литературный клуб «Комната отдыха»). Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, сеть кинотеатров «Монитор» покажет мультфильм «Муфаса: Король Лев». Ленту будут демонстрировать в формате 2D под названием «Куда уходят лапы».

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