Комикс, манга, аниме. Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о визуальных искусствах

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 18 января лекцию «Комикс, манга, аниме: визуальные искусства и новые смыслы». В первой части встречи Елена Хомухина вместе со слушателями попробует разобраться, правда ли, что комиксы — для глупых, а аниме и манга — для детей и подростков.

Вторая часть лекции будет посвящена специфике манги как самого оригинального и необычного из перечня обсуждаемых явлений.