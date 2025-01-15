В Краснодаре в кино покажут мультфильм «Муфаса». Под каким названием он выйдет?

«У каждой истории есть своё начало... и папа», — говорится в описании фильма на сайте сети кинотеатров.

Сеть кинотеатров «Монитор» покажет мультфильм «Муфаса: Король Лев». Ленту будут демонстрировать в формате 2D под названием «Куда уходят лапы».

Музыкальный драматический фильм снял режиссер Барри Дженкинс по сценарию Джеффа Натансона. Это приквел к оригинальному мультфильму «Король Лев» и его ремейку 2019 года.

Сюжет расскажет о детстве Муфасы, отца Симбы, а также о событиях, ставших причиной его вражды с братом Шрамом. В ленте Муфаса предстанет осиротевшим, потерянным и одиноким львенком. Его жизнь переворачивает знакомство с сородичем Такой, наследником королевской династии.