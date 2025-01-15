В Краснодаре в кино покажут мультфильм «Муфаса». Под каким названием он выйдет?

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Муфаса: Король Лев» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к фильму «Муфаса: Король Лев» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

Сеть кинотеатров «Монитор» покажет приквел к «Королю Льву» (6+)

Сеть кинотеатров «Монитор» покажет мультфильм «Муфаса: Король Лев». Ленту будут демонстрировать в формате 2D под названием «Куда уходят лапы».

«У каждой истории есть своё начало... и папа», — говорится в описании фильма на сайте сети кинотеатров.

Читайте также:

Музыкальный драматический фильм снял режиссер Барри Дженкинс по сценарию Джеффа Натансона. Это приквел к оригинальному мультфильму «Король Лев» и его ремейку 2019 года. 

Сюжет расскажет о детстве Муфасы, отца Симбы, а также о событиях, ставших причиной его вражды с братом Шрамом. В ленте Муфаса предстанет осиротевшим, потерянным и одиноким львенком. Его жизнь переворачивает знакомство с сородичем Такой, наследником королевской династии.

Как писали Юга.ру, критик Кира Кац анонсировала на 15 января показ фильма «Что случилось осенью». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Афиша Дети Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения События

Новости

«Чрезвычайно благодарный пациент». В Анапе спасенный от мазута лебедь «обнял» волонтера
Где в Краснодаре, Новороссийске и Сочи пройдут крещенские купания
В Краснодарском крае будут возводить госпиталь для пострадавших от разлива мазута дельфинов
В Краснодаре покажут спектакль «Вишневый сад» с Александром Петровым
В Краснодаре в кино покажут мультфильм «Муфаса». Под каким названием он выйдет?
Этэгами и оригами. В Японском саду Краснодара научат делать украшения для дома

Лента новостей

Между Краснодаром и Новороссийском пять дней не будут ходить пригородные электрички. Что случилось?
Вчера, 14:35
Между Краснодаром и Новороссийском пять дней не будут ходить пригородные электрички. Что случилось?
Парковок — больше чем квартир, велодорожки, боксы для колясок
Вчера, 12:35 Реклама
Парковок — больше чем квартир, велодорожки, боксы для колясок
Каким будет «Моно квартал» в краснодарском поселке Березовом
Разлив нефти в Черном море: главное
Сегодня, 12:26
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе

Реклама на сайте