В Краснодаре в кино покажут мультфильм «Муфаса». Под каким названием он выйдет?
Сеть кинотеатров «Монитор» покажет приквел к «Королю Льву» (6+)
Сеть кинотеатров «Монитор» покажет мультфильм «Муфаса: Король Лев». Ленту будут демонстрировать в формате 2D под названием «Куда уходят лапы».
«У каждой истории есть своё начало... и папа», — говорится в описании фильма на сайте сети кинотеатров.
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Музыкальный драматический фильм снял режиссер Барри Дженкинс по сценарию Джеффа Натансона. Это приквел к оригинальному мультфильму «Король Лев» и его ремейку 2019 года.
Сюжет расскажет о детстве Муфасы, отца Симбы, а также о событиях, ставших причиной его вражды с братом Шрамом. В ленте Муфаса предстанет осиротевшим, потерянным и одиноким львенком. Его жизнь переворачивает знакомство с сородичем Такой, наследником королевской династии.
Как писали Юга.ру, критик Кира Кац анонсировала на 15 января показ фильма «Что случилось осенью». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8».