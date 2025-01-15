Тиран или реформатор? Краснодарцев приглашают на лекцию об Иване Грозном

Краснодарский край

Распечатать

  • «Послы Ермака перед Иваном Грозным», Станислав Ростворовский, 1884 год © Произведение искусства является общественным достоянием
    «Послы Ермака перед Иваном Грозным», Станислав Ростворовский, 1884 год © Произведение искусства является общественным достоянием

Краснодарцам расскажут о самом противоречивом человеке в истории русского Средневековья (16+)

Образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 17 января лекцию «Иван — Грозный?» Встречу проведет преподаватель истории Сергей Самсонов.

Программа:

  • Как эпоха русского Средневековья поменяла мир и до сих пор меняет современное общество?
  • Что взяли за основу для создания современных министерств из времен Ивана Грозного?
  • Кто на самом деле создал регулярную армию и развил дипломатию в России?
  • Кем был Иван Грозный — тираном или реформатором?

Этэгами и оригами:

«С легким юмором поговорим о самом противоречивом человеке в истории русского Средневековья, в котором каждый увидит того, кого хочет», — рассказали организаторы.

Лекция пройдет в 19:00 в центре «Пятница» по адресу улица Тургенева 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей.

Иван IV (Грозный) — первый венчанный царь всея Руси. Официально взошел на престол в трехлетнем возрасте. Известен созывом Земских соборов, Судебником 1550 года, реформами военной службы, судебной системы, государственного управления, покорением Казанского, Астраханского и Сибирского ханств, присоединением Башкирии.

Как писали Юга.ру, центр притяжения «Пятница» анонсировал на 16 января встречу из серии «Музыкальные истории». Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о творчестве британской рок-группы The Beatles и текстах ее песен.

Афиша История Краснодар Лекции Образование отдых Развлечения События

Новости

Тиран или реформатор? Краснодарцев приглашают на лекцию об Иване Грозном
Купели с горячей водой и большой костер. Рассказываем, как отметят Крещение на Ставрополье
«Мазутное лето» ожидается в Анапе, Керчи и Севастополе. Какие курорты останутся чистыми к началу сезона?
На въезде в Сочи появился необычный монумент — искореженный автомобиль
Авиабилеты на майские праздники в Сочи уже подорожали. И это только начало
В Анапе погиб 17-летний парень. В соцсетях пишут, что он надышался мазутом во время уборки пляжа

Лента новостей

Между Краснодаром и Новороссийском пять дней не будут ходить пригородные электрички. Что случилось?
Вчера, 14:35
Между Краснодаром и Новороссийском пять дней не будут ходить пригородные электрички. Что случилось?
Парковок — больше чем квартир, велодорожки, боксы для колясок
Вчера, 12:35 Реклама
Парковок — больше чем квартир, велодорожки, боксы для колясок
Каким будет «Моно квартал» в краснодарском поселке Березовом
Разлив нефти в Черном море: главное
Сегодня, 17:23
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе

Реклама на сайте