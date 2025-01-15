Тиран или реформатор? Краснодарцев приглашают на лекцию об Иване Грозном

Краснодарцам расскажут о самом противоречивом человеке в истории русского Средневековья (16+)

«С легким юмором поговорим о самом противоречивом человеке в истории русского Средневековья, в котором каждый увидит того, кого хочет», — рассказали организаторы.

Лекция пройдет в 19:00 в центре «Пятница» по адресу улица Тургенева 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей.