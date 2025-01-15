Тиран или реформатор? Краснодарцев приглашают на лекцию об Иване Грозном
Краснодарцам расскажут о самом противоречивом человеке в истории русского Средневековья (16+)
Образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 17 января лекцию «Иван — Грозный?» Встречу проведет преподаватель истории Сергей Самсонов.
Программа:
- Как эпоха русского Средневековья поменяла мир и до сих пор меняет современное общество?
- Что взяли за основу для создания современных министерств из времен Ивана Грозного?
- Кто на самом деле создал регулярную армию и развил дипломатию в России?
- Кем был Иван Грозный — тираном или реформатором?
Этэгами и оригами:
«С легким юмором поговорим о самом противоречивом человеке в истории русского Средневековья, в котором каждый увидит того, кого хочет», — рассказали организаторы.
Лекция пройдет в 19:00 в центре «Пятница» по адресу улица Тургенева 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей.
Иван IV (Грозный) — первый венчанный царь всея Руси. Официально взошел на престол в трехлетнем возрасте. Известен созывом Земских соборов, Судебником 1550 года, реформами военной службы, судебной системы, государственного управления, покорением Казанского, Астраханского и Сибирского ханств, присоединением Башкирии.
Как писали Юга.ру, центр притяжения «Пятница» анонсировал на 16 января встречу из серии «Музыкальные истории». Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о творчестве британской рок-группы The Beatles и текстах ее песен.