В Краснодаре пройдет музыкальная лекция о The Beatles

Краснодарский край

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  • Кадр из клипа The Beatles — Don't Let Me Down © Скриншот видео с youtube-канала The Beatles
    Кадр из клипа The Beatles — Don't Let Me Down © Скриншот видео с youtube-канала The Beatles

В Краснодаре 16 января состоится лекция о творчестве британской рок-группы The Beatles (16+)

Центр притяжения «Пятница» анонсировал на 16 января встречу из серии «Музыкальные истории».

Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о творчестве британской рок-группы The Beatles и текстах ее песен. После лекции участники послушают винтажное японское издание Magical Mystery Tour (с многостраничным цветным буклетом) и увидят кадры из клипов.

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Британская рок-группа The Beatles основана в 1960 году в Ливерпуле. В ее состав входили Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Дискография коллектива включает 13 студийных альбомов.

Начало в 19:00. Лекция пройдет по адресу улица Тургенева, 14/1. Стоимость участия 800 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.

Ранее Сергей Острицов проводил встречи, посвященные творчеству Pink Floyd, Бьорк, Dead Can Dance.

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