«Святки на Кубани», вождения «Козы», колядки. «Атамань» продлила новогоднюю программу до конца января

До конца января можно успеть погрузиться в атмосферу праздника (0+)

Гости смогут посетить театрализованную экскурсию «Святки на Кубани». Это иммерсивное представление, в ходе которого можно колядовать и щедровать вместе с артистами, участвовать в обрядах ношения вечери, христославления, вождения «Козы» и «Миланки», знакомиться с гастрономическими традициями казачьего Рождества.

Туристический комплекс «Атамань» в Темрюкском районе сообщил , что продлевает новогоднюю программу. Этнодеревня будет принимать гостей до 1 февраля.

Мистическая экскурсия «Раз в крещенский вечерок девушки гадали...» — это путешествие по станице в сопровождении ведуньи. Можно будет заглянуть в свое будущее с помощью старинных ритуалов.

Также в программе дегустационный мастер-класс по лепке и гаданию на новогодних варениках, горячительные викторины, представления этнографического кукольного театра, мини-экскурсы по станичным хатам и многое другое.

Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по улице Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.