«Святки на Кубани», вождения «Козы», колядки. «Атамань» продлила новогоднюю программу до конца января

Краснодарский край

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  • «Колядки», Н.К. Пимоненко Колядки, конец XIX века, Херсонский областной художественный музей им. А.А. Шовкуненко © Произведение искусства является общественным достоянием
    «Колядки», Н.К. Пимоненко Колядки, конец XIX века, Херсонский областной художественный музей им. А.А. Шовкуненко © Произведение искусства является общественным достоянием

До конца января можно успеть погрузиться в атмосферу праздника (0+)

Туристический комплекс «Атамань» в Темрюкском районе сообщил, что продлевает новогоднюю программу. Этнодеревня будет принимать гостей до 1 февраля.

Гости смогут посетить театрализованную экскурсию «Святки на Кубани». Это иммерсивное представление, в ходе которого можно колядовать и щедровать вместе с артистами, участвовать в обрядах ношения вечери, христославления, вождения «Козы» и «Миланки», знакомиться с гастрономическими традициями казачьего Рождества.

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Также в программе дегустационный мастер-класс по лепке и гаданию на новогодних варениках, горячительные викторины, представления этнографического кукольного театра, мини-экскурсы по станичным хатам и многое другое.

Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по улице Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.

Как писали Юга.ру, сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 29 января в Краснодаре показ спектакля «Вишневый сад» в постановке Московского драматического театра имени Пушкина. Главные роли исполнили Александр Петров и Виктория Исакова.

Новый год отдых Праздники Развлечения Тамань Темрюкский район

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«Святки на Кубани», вождения «Козы», колядки. «Атамань» продлила новогоднюю программу до конца января
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