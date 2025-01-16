«Святки на Кубани», вождения «Козы», колядки. «Атамань» продлила новогоднюю программу до конца января
До конца января можно успеть погрузиться в атмосферу праздника (0+)
Туристический комплекс «Атамань» в Темрюкском районе сообщил, что продлевает новогоднюю программу. Этнодеревня будет принимать гостей до 1 февраля.
Гости смогут посетить театрализованную экскурсию «Святки на Кубани». Это иммерсивное представление, в ходе которого можно колядовать и щедровать вместе с артистами, участвовать в обрядах ношения вечери, христославления, вождения «Козы» и «Миланки», знакомиться с гастрономическими традициями казачьего Рождества.
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Также в программе дегустационный мастер-класс по лепке и гаданию на новогодних варениках, горячительные викторины, представления этнографического кукольного театра, мини-экскурсы по станичным хатам и многое другое.
Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по улице Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.
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