В электричках Краснодарского края и Адыгеи выросли цены на проезд

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани и в Адыгее с 1 января изменились тарифы на проезд в электричках

Компания «Кубань Экспресс–Пригород» сообщила, что с 1 января 2025 года в Краснодарском крае, Адыгее и на федеральной территории «Сириус» изменились тарифы на пригородных электропоездах. На Кубани цена на проезд в электричке поднялась с 33 до 35 рублей за каждую зону в 10 километров. 

При этом стоимость проезда по маршруту Туапсе — Адлер выросла с 48 до 51 рубля за каждую зону.

«По такой цене можно слетать в Китай и обратно»:

На участках Адлер — Роза Хутор, Адлер — Аэропорт, Эсто-Садок — Роза Хутор, Имеретинский курорт — Эсто-Садок, Адлер — Имеретинский поездка на пригородном поезде обойдется в 55 рублей. Ранее она стоила на рубль меньше. 

Также цена за каждую зону в Адыгее, на участке Белореченская — Майкоп — Белореченская выросла с 25 до 26 рублей.

Ранее Юга.ру рассказывали, как и почему за 20 лет тарифы на общественный транспорт в Краснодаре выросли в 12,5 раз.

Белореченский район Деньги Железная дорога Майкоп Поезда путешествия РЖД Сириус Сочи Транспорт Туапсинский район Цены

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