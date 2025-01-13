В электричках Краснодарского края и Адыгеи выросли цены на проезд

На Кубани и в Адыгее с 1 января изменились тарифы на проезд в электричках

Компания «Кубань Экспресс–Пригород» сообщила, что с 1 января 2025 года в Краснодарском крае, Адыгее и на федеральной территории «Сириус» изменились тарифы на пригородных электропоездах. На Кубани цена на проезд в электричке поднялась с 33 до 35 рублей за каждую зону в 10 километров.



При этом стоимость проезда по маршруту Туапсе — Адлер выросла с 48 до 51 рубля за каждую зону.

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На участках Адлер — Роза Хутор, Адлер — Аэропорт, Эсто-Садок — Роза Хутор, Имеретинский курорт — Эсто-Садок, Адлер — Имеретинский поездка на пригородном поезде обойдется в 55 рублей. Ранее она стоила на рубль меньше.



Также цена за каждую зону в Адыгее, на участке Белореченская — Майкоп — Белореченская выросла с 25 до 26 рублей.