В Краснодарском крае и Адыгее 1 января повысят цены на проезд в пригородных поездах

Адыгея, Краснодарский край

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  • Железная дорога © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Железная дорога © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 1 января 2024 года в Краснодарском крае и Республике Адыгее будет действовать новый тариф на поездки в электричках

С начала января в Краснодарском крае цена на проезд в пригородном поезде поднимется до 33 рублей за каждую зону. Поездка по маршруту Туапсе — Адлер обойдется в 48 рублей за каждую зону, сообщает «Кубань Экспресс-Пригород».

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На участках Адлер — Роза Хутор, Адлер — Аэропорт, Эсто-Садок — Роза Хутор и Имеретинский курорт — Эсто-Садок, Адлер — Имеретинский цена за каждую зону составит 54 рубля. 

Также цена на поездку по Республике Адыгее достигла 25 рублей за каждую зону. Подробнее с новым тарифом можно ознакомиться здесь.

Ранее стоимость проезда на электричке в Краснодарском крае составляла 31 рубль за каждую зону, на маршруте Адлер — Туапсе — 45 рублей, на Сочинском участке — 52 рубля, а в Республике Адыгее — 23 рубля.

Напомним, что в Краснодарском крае с 10 декабря действует новое расписание поездов.

Как писали ранее Юга.ру, турпоезд «Лыжная стрела» отправится на горнолыжные курорты Краснодарского края и Карачаево-Черкесии.

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