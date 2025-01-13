Вдоль железной дороги между Туапсе и Сочи заработал быстрый мобильный интернет
В районах железнодорожных станций между Туапсе и Сочи расширили покрытие мобильной сети
МТС продолжает проект по бесшовному покрытию территории Большого Сочи. В этот раз интернет максимально ускорили в районах станций «Вишневка», «Лоо» и «Дагомыс».
Улучшенной сетью могут пользоваться не только пассажиры железных дорог, но и отдыхающие на пляжах, местные жители ближайших поселков. Новые объекты связи точечно ликвидируют белые пятна в покрытии сетями нового поколения.
На ж/д вокзале в Адлере:
Как отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый, дороги в этом районе Сочи требуют отдельных усилий и повышенных инвестиций в плане стройки, потому что это наиболее нагруженные участки с высоким пассажиропотоком и сложным рельефом.
В конце прошлого года оператор обеспечил бесшовное покрытие мобильной сети на трассе между Адлером и Красной поляной. Связь появилась во всех автомобильных тоннелях по дороге в горы.
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