Вдоль железной дороги между Туапсе и Сочи заработал быстрый мобильный интернет

В районах железнодорожных станций между Туапсе и Сочи расширили покрытие мобильной сети

МТС продолжает проект по бесшовному покрытию территории Большого Сочи. В этот раз интернет максимально ускорили в районах станций «Вишневка», «Лоо» и «Дагомыс».

Улучшенной сетью могут пользоваться не только пассажиры железных дорог, но и отдыхающие на пляжах, местные жители ближайших поселков. Новые объекты связи точечно ликвидируют белые пятна в покрытии сетями нового поколения.