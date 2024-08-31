Pet-friendly: РЖД оборудовали на вокзале Адлера зоны ожидания для животных

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На железнодорожных вокзалах России появились боксы с кормом и водой, а также площадки для выгула животных

27 августа компания РЖД сообщила, что теперь пассажиры с питомцами смогут ожидать поезда в специальных зонах.

«На территории вокзалов размещаем просторные боксы с кормом, водой и впитывающими пеленками для поддержания чистоты», — говорится в сообщении.

  • © Скриншот из телеграм-канала «Телеграмма РЖД» https://t.me/telerzd/5382
    © Скриншот из телеграм-канала «Телеграмма РЖД» https://t.me/telerzd/5382

Краснодарский край стал самым популярным регионом для отдыха с животными:

Зоны для животных открыли на 166-ти ж/д вокзалах в Москве, Адлере, Волгограде, Тольятти, Иваново, Ярославле, а также на станциях Апатиты, Слюдянка, Балезино, Ишим, Верещагино и других.

Кроме того, компания сообщила, что начала тестировать площадки для выгула собак на вокзалах. Такие «островки» оборудовали на вокзалах в городе Елец и Грязи-Воронежские.

Как писали Юга.ру, после трагедии с котом Твиксом РЖД запретят проводникам высаживать животных из поездов.

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Pet-friendly: РЖД оборудовали на вокзале Адлера зоны ожидания для животных
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