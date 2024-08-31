Pet-friendly: РЖД оборудовали на вокзале Адлера зоны ожидания для животных

На железнодорожных вокзалах России появились боксы с кормом и водой, а также площадки для выгула животных

«На территории вокзалов размещаем просторные боксы с кормом, водой и впитывающими пеленками для поддержания чистоты», — говорится в сообщении.

27 августа компания РЖД сообщила , что теперь пассажиры с питомцами смогут ожидать поезда в специальных зонах.

Краснодарский край стал самым популярным регионом для отдыха с животными:

Зоны для животных открыли на 166-ти ж/д вокзалах в Москве, Адлере, Волгограде, Тольятти, Иваново, Ярославле, а также на станциях Апатиты, Слюдянка, Балезино, Ишим, Верещагино и других.

Кроме того, компания сообщила, что начала тестировать площадки для выгула собак на вокзалах. Такие «островки» оборудовали на вокзалах в городе Елец и Грязи-Воронежские.