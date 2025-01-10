Каждый пятый экономически активный россиянин открыл или готовиться запустить свой бизнес — аналитики

По данным исследования Минэкономразвития РФ и Сбера, за последние 3 года доля россиян 18–64 лет, вовлечённых в предпринимательство, выросла до 23%

Как показало исследование ПРИМ («Предприниматели России: исследовательский мониторинг») Сбера и Минэкономразвития РФ, 14% россиян 18–64 лет — уже опытные предприниматели, 6% только пытаются открыть свой первый бизнес, 3% проявляют интерес к открытию дела, но пока не сделали для этого конкретных шагов.

В качестве мотивов для открытия своего дела респонденты называли: желание свободы (52%);

получение высокого дохода для себя и семьи (48%);

самореализация (42%);

стремление улучшить жизнь людей (22%) и изменить мир (11%);

трудности в поиске работы в найме (9%);

продолжение семейного дела (5%) хотели бы продолжить семейное дело. О желании получать высокий доход чаще говорили молодые люди в возрасте 18–35 лет (58%) и жители городов-миллионников (55%).

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В топ-5 полезных для открытия бизнеса видов помощи россияне включили: стартовый капитал (62%);

общение с другими предпринимателями (41%);

юридическую поддержку (32%);

поиск клиентов и рекламу (31%);

обучение и консультации (31%).

Среди тех, кто планирует открыть своё дело, 30% пока ничего для этого не сделали, 36% изучали информацию, а 31% — конкурентную среду. Примерно одинаковое количество будущих предпринимателей (23–26%) определяли круг потенциальных потребителей, разрабатывали бизнес-план, выбирали сферу бизнеса, искали финансирование или помещение. Чуть реже искали партнёров (19%) и сотрудников (16%). Обучение проходили 14%. Мужчины чаще занимались поиском потенциальных партнёров (23%), а женщины — искали помещения для аренды или покупки (28%) и проходили бизнес-курсы (20%). Молодые люди 18–35 лет чаще разрабатывали бизнес-план (29%), а люди в возрасте 36-45 лет — определяли круг потребителей (32%) и искали сотрудников (21%).

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«По итогам исследования, 43% респондентов отметили, что создание своего дела — это хорошее решение, а 48% считают, что успешные предприниматели пользуются уважением в обществе. Почти четверть россиян уже заняты или хотят в ближайшем будущем работать на себя, чтобы иметь больше свободы и выше доход. Такие высокие репутационные оценки предпринимательства помогают и быстрому росту числа предпринимателей на юге России и Северном Кавказе. Вслед за этим растут и объёмы кредитной поддержки малого бизнеса. Наш портфель в сегменте превышает 200 млрд рублей. Лидеры по объёму: Кубань, Ростовская область, Ставрополье, Крым и Кабардино-Балкария», — рассказал председатель Юго-Западного Сбербанка Анатолий Песенников.

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Среди трендов южного рынка предпринимательства в 2024-м году Анатолий Песенников отметил «омоложение»: каждый шестой открывший своё дело младше 25 лет. В топ-5 быстрорастущих отраслей вошли торговля, транспорт, производство и реализации продуктов питания, строительство и операции с недвижимостью. Также, по данным Сбера, растет ценнность бизнес-образования: 80% южан замечают у себя нехватку знаний, каждый третий хочет знать больше о мерах господдержки и юридических аспектах, грамотнее вести бухгалтерию. «Также к нам в 2 раза чаще стали обращаться за информацией по продвижению своих товаров и услуг на рынке и в управлении персоналом (по 20%). Чаще всего это молодежь до 35 лет, которые только открыли свой бизнес или делают первые шаги», — добавляет эксперт.