В Краснодаре состоится встреча, посвященная святочным гаданиям

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 12 января лекцию «Святочные гадания». Юлия Гладина расскажет, на что гадали на Руси, какие были способы гадания, как гадали на суженого.

«Святочные гадания — это не только возможность увидеть будущее, но и отличный повод для весёлых посиделок с подругами. Главное, чтобы это было не только о суженом, но и о ряженом», — рассказали организаторы.