В Краснодаре состоится встреча, посвященная святочным гаданиям

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарцев приглашают на лекцию Юлии Гладиной «Святочные гадания» (12+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 12 января лекцию «Святочные гадания». Юлия Гладина расскажет, на что гадали на Руси, какие были способы гадания, как гадали на суженого.

«Святочные гадания — это не только возможность увидеть будущее, но и отличный повод для весёлых посиделок с подругами. Главное, чтобы это было не только о суженом, но и о ряженом», — рассказали организаторы.

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Святочные гадания — гадания у славянских народов с Рождественского сочельника по Крещение. Люди верили, что в пору, близкую к зимнему солнцестоянию, размывается граница между миром людей и миром духов. Славяне полагали, что нечисть, которая в это время бродила по земле, могла приоткрыть завесу будущего.

Начало в 19:00. Входной билет стоит 600 рублей. Лекция пройдет в арт-пространстве «Маяк» на улице Красной, 100.

Как писали Юга.ру, образовательный проект Renaissance анонсировал на 11 января показ и обсуждение анимационного фильма «Однажды в Токио».

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