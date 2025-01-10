Краснодарцев приглашают на чтение и обсуждение рождественской прозы

Читательский клуб «Между строк» проведет первую встречу в новом году (16+)

Отрывки из произведений прочитает актриса Валентина Беляева, после чего слушатели вместе филологом Черновой Анастасией их проанализируют.

Читательский клуб «Между строк» анонсировал на 11 января встречу, посвященную рождественской прозе в русской классической литературе.

«О чем праздничная проза русской классической литературы и можно ли отыскать чудо между строк? Узнаем на встрече!» — отметили организаторы.

Читательский клуб «Между строк» — формат встреч, на которых гости слушают малую прозу или поэзию от харизматичных чтецов города, а потом вместе с филологом анализируют прочитанное.

Начало в 16:00. Стоимость участия — 900 рублей. Встреча пройдет в центре притяжения «Пятница» по улице Тургенева, 14/1.