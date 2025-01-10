Краснодарцев приглашают на чтение и обсуждение рождественской прозы

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Читательский клуб «Между строк» проведет первую встречу в новом году (16+)

Читательский клуб «Между строк» анонсировал на 11 января встречу, посвященную рождественской прозе в русской классической литературе.

Отрывки из произведений прочитает актриса Валентина Беляева, после чего слушатели вместе филологом Черновой Анастасией их проанализируют.

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«О чем праздничная проза русской классической литературы и можно ли отыскать чудо между строк? Узнаем на встрече!» — отметили организаторы.

Читательский клуб «Между строк» — формат встреч, на которых гости слушают малую прозу или поэзию от харизматичных чтецов города, а потом вместе с филологом анализируют прочитанное.

Начало в 16:00. Стоимость участия — 900 рублей. Встреча пройдет в центре притяжения «Пятница» по улице Тургенева, 14/1.

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