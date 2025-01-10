В Краснодаре состоится показ и обсуждение фильма «Однажды в Токио»

Краснодарский край

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  • Кадр из аниме «Однажды в Токио» © Скриншот видео с youtube-канала «Аниме.ТАМ»
    Кадр из аниме «Однажды в Токио» © Скриншот видео с youtube-канала «Аниме.ТАМ»

В Краснодаре 11 января можно будет посмотреть аниме-историю про троих бездомных (18+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 11 января показ и обсуждение анимационного фильма «Однажды в Токио».

В канун Рождества трое бездомных — девушка-подросток Миюки, алкоголик Джин и трансвестит* Ханна находят на свалке новорожденную девочку. Ребенка называют Киеко, что означает «невинная». Бездомные находят ключи от камеры хранения, где лежат фотографии семейной пары и визитки ночного клуба. Троица отправляется искать это место, по пути попадая в комичные ситуации.

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Ленту в 2003 году снял японский режиссер Сатоси Кона. Он же выступил сценаристом. «Однажды в Токио» получил Excellence Prize на Японском фестивале медиа искусств.

Начало показа в 20:00. Входной билет стоит 500 рублей. Необходима предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, киноклуб «Монитора» анонсировал на 11 января в Краснодаре специальный показ японской анимации «Ветер крепчает». 

*Минюст РФ признал движение ЛГБТ экстремистским и запрещенным.

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