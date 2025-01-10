Краснодарцев приглашают обсудить предвоенную историю России

В Краснодаре состоится лекция «ХХ век в России: на пороге Второй мировой» (12+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: на пороге Второй мировой». Встреча пройдет 12 января.

Историк Алена Дубиковская проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.

«Зовем вас на первую встречу в 2025-м, где будем обсуждать много противоречивых сюжетов предвоенной истории», — приглашают организаторы.

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Калинина, 368. Начало в 16:00. Стоимость участия 500 рублей.