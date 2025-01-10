Краснодарцев приглашают обсудить предвоенную историю России
В Краснодаре состоится лекция «ХХ век в России: на пороге Второй мировой» (12+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: на пороге Второй мировой». Встреча пройдет 12 января.
Программа:
- почему «полоса признаний» СССР крупнейшими мировыми державами и налаживание отношений с США не привели к консолидации в борьбе с гитлеровской агрессией;
- каким образом Сталин пытался избежать участия СССР во Второй мировой войне;
- как «большой террор» влиял на переговоры с Англией и Францией;
- какие тайны хранил секретный протокол, подписанный вместе с Пактом о ненападении СССР и Германии.
Историк Алена Дубиковская проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.
«Зовем вас на первую встречу в 2025-м, где будем обсуждать много противоречивых сюжетов предвоенной истории», — приглашают организаторы.
Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Калинина, 368. Начало в 16:00. Стоимость участия 500 рублей.
Как писали Юга.ру, читательский клуб «Между строк» анонсировал на 11 января встречу, посвященную рождественской прозе в русской классической литературе.
Сегодня, 12:34«Когда они догадаются, что проблема не в женщинах?»
Краснодарцы отреагировали на заявления Кондратьева о повышении демографии
Сегодня, 15:25Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе