Краснодарцев приглашают обсудить предвоенную историю России

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре состоится лекция «ХХ век в России: на пороге Второй мировой» (12+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: на пороге Второй мировой». Встреча пройдет 12 января.

Программа:

  • почему «полоса признаний» СССР крупнейшими мировыми державами и налаживание отношений с США не привели к консолидации в борьбе с гитлеровской агрессией;
  • каким образом Сталин пытался избежать участия СССР во Второй мировой войне;
  • как «большой террор» влиял на переговоры с Англией и Францией;
  • какие тайны хранил секретный протокол, подписанный вместе с Пактом о ненападении СССР и Германии.

Читайте также:

Историк Алена Дубиковская проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.

«Зовем вас на первую встречу в 2025-м, где будем обсуждать много противоречивых сюжетов предвоенной истории», — приглашают организаторы.

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Калинина, 368. Начало в 16:00. Стоимость участия 500 рублей.

Как писали Юга.ру, читательский клуб «Между строк» анонсировал на 11 января встречу, посвященную рождественской прозе в русской классической литературе.

Афиша История Краснодар Образование отдых Развлечения События

Новости

Краснодарцев приглашают обсудить предвоенную историю России
В Краснодаре состоится встреча, посвященная святочным гаданиям
Жара или холода? Рассказываем о погоде в Краснодарском крае в выходные
В Краснодаре выявили нецелевые траты при строительстве трамвайной ветки на Московской. Проект стоил более 900 млн рублей
Глава Краснодарского края озвучил планы Кубани на 2025 год. Что о них думают жители?
В Краснодаре на озере нашли мертвую птицу в мазуте. Как она туда попала?

Лента новостей

В Краснодарском крае могут построить атомную электростанцию. Где и когда?
Сегодня, 13:33
В Краснодарском крае могут построить атомную электростанцию. Где и когда?
«Когда они догадаются, что проблема не в женщинах?»
Сегодня, 12:34
«Когда они догадаются, что проблема не в женщинах?»
Краснодарцы отреагировали на заявления Кондратьева о повышении демографии
Разлив нефти в Черном море: главное
Сегодня, 15:25
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе

Реклама на сайте