За новогодние и рождественские праздники в Сочи туристы съели 562 тыс. порций шашлыка. Какие еще блюда заказывали чаще всего?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Сочи рассказали, какие блюда в праздники отдыхающие заказывали в заведениях чаще всего

9 января администрация Сочи подвела туристические итоги новогодних и рождественских праздников. Курорт за это время посетили больше 152 тыс. гостей.

Туристы заказали в кафе и ресторанах 562 тыс. порций шашлыка и 29 тыс. хачапури. Также они купили и съели 99,5 тонн мандаринов.

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Самым популярным напитком стал чай — гости выпили 314 тыс. порций. На втором месте глинтвейн — 161 тыс. порций.

Напомним, до 31 января в Сочи проходит фестиваль завтраков BreakFest. Жители и гости курорта смогут попробовать специальное меню от шеф-поваров.

Как писали Юга.ру, Ростовская область и Краснодарский край стали лидерами по поеданию мандаринов в 2024 году.

Еда Курорты и туризм Новый год путешествия Рестораны Сочи

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За новогодние и рождественские праздники в Сочи туристы съели 562 тыс. порций шашлыка. Какие еще блюда заказывали чаще всего?
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