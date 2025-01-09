За новогодние и рождественские праздники в Сочи туристы съели 562 тыс. порций шашлыка. Какие еще блюда заказывали чаще всего?

Власти Сочи рассказали, какие блюда в праздники отдыхающие заказывали в заведениях чаще всего

9 января администрация Сочи подвела туристические итоги новогодних и рождественских праздников. Курорт за это время посетили больше 152 тыс. гостей. Туристы заказали в кафе и ресторанах 562 тыс. порций шашлыка и 29 тыс. хачапури. Также они купили и съели 99,5 тонн мандаринов.

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Самым популярным напитком стал чай — гости выпили 314 тыс. порций. На втором месте глинтвейн — 161 тыс. порций. Напомним, до 31 января в Сочи проходит фестиваль завтраков BreakFest. Жители и гости курорта смогут попробовать специальное меню от шеф-поваров.