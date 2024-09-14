В Краснодарском крае почти 500 шаурмичных работают без документов на мясо

Краснодарский край

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  • © Фото KamranAydinov, Freepik.com
    © Фото KamranAydinov, Freepik.com

Массовые проверки Россельхознадзора прошли в шаурмичных Краснодарского края

12 сентября пресс-служба Южного управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю сообщила, что с начала 2024 года ведомство проверило 1489 организаций общественного питания. 670 из общего числа — точки продажи шаурмы.

Специалисты выявили 463 нарушения ветеринарного законодательства при обороте продукции животного происхождения. У заведений не было ветеринарных сопроводительных документов на мясо, из которого делают фастфуд, или регистрации хозяйствующих субъектов в ГИС «Цербер».

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Ранее эксперты выяснили, сколько россияне могут купить бургеров на среднюю зарплату. Среди регионов самые обеспеченные люди живут в Центральном федеральном округе — 585 штук. Далее идут Северо-Западный и Уральский федеральные округа — 517 и 505 бургеров соответственно. Жители ЮФО могут позволить себе 347 бургеров

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае за три курортных месяца туристы заказали в кафе и ресторанах 673 тонн шашлыка, 790 тыс. хачапури и 397 тонн мидий.

Еда Животноводство Малый и средний бизнес Россельхознадзор

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В Краснодарском крае почти 500 шаурмичных работают без документов на мясо
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