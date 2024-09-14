В Краснодарском крае почти 500 шаурмичных работают без документов на мясо

12 сентября пресс-служба Южного управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю сообщила, что с начала 2024 года ведомство проверило 1489 организаций общественного питания. 670 из общего числа — точки продажи шаурмы.

Специалисты выявили 463 нарушения ветеринарного законодательства при обороте продукции животного происхождения. У заведений не было ветеринарных сопроводительных документов на мясо, из которого делают фастфуд, или регистрации хозяйствующих субъектов в ГИС «Цербер».