Краевед из Ейска выставил на аукцион письма Казимира Малевича. Какая стартовая цена?
Кубанский краевед передал на аукцион письма авангардиста Казимира Малевича
Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги два письма художника Казимира Малевича. Речь идет о текстах знаменитого авангардиста, адресованных другу и партийному деятелю Кириллу Шутко весной 1930 года. Они отражают непростой период в жизни автора «Черного квадрата».
В своих посланиях Малевич рассказывает о нападках на его лабораторию в Государственном институте истории искусства и препятствиях в организации выставок его товарищей — художников Павла Филонова и Владимира Татлина.
«Закапывают в могилу все то, что могло стать силою поднятия качеств Советского Искусства», — написал в одном из писем художник.
После ареста Шутко в 1938 году письма конфисковали и позже вернули второй жене Малевича Елене Авксентьевне. В 1968 году она передала документы краеведу из Ейска Евгению Котенко, работавшему над книгой о партийном деятеле. На торги письма «поступили от наследников Котенко».
Стартовая цена лота составляет 5 млн рублей. Аукцион состоится 16 января.
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