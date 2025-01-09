Краевед из Ейска выставил на аукцион письма Казимира Малевича. Какая стартовая цена?

Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги два письма художника Казимира Малевича. Речь идет о текстах знаменитого авангардиста, адресованных другу и партийному деятелю Кириллу Шутко весной 1930 года. Они отражают непростой период в жизни автора «Черного квадрата».

В своих посланиях Малевич рассказывает о нападках на его лабораторию в Государственном институте истории искусства и препятствиях в организации выставок его товарищей — художников Павла Филонова и Владимира Татлина.