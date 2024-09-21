Краснодар вошёл в анти-рейтинг городов России с самой невыгодной ипотекой

В Краснодаре средний платёж за квартиру в ипотеку за год вырос с 45,3 до 73,9 тыс. рублей

19 сентября портал «РБК-Недвижимость» опубликовал данные исследования аналитиков ЦИАН о разнице в платежах за аренду и ипотеку в городах-миллионниках. Самая невыгодная ипотека — в Казани. Здесь кредит будет в 2,9 раза дороже аренды. Снять однушку в городе можно в среднем за 33,6 тыс. рублей, а платеж по ипотеке за такую квартиру составит 97,3 тыс. рублей. На втором месте Уфа, где кредит дороже аренды в 2,6 раза. Средняя ставка однушки составляет 25,6 тыс. рублей, а платеж по ипотеке — 65,4 тыс. рублей.

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Третье место разделили Москва, Санкт-Петербург, Омск и Красноярск. В их платеж по ипотеке в 2,5 раза превышает аренду. Так, в Москве снять однушки стоит в среднем 72,3 тыс. рублей в месяц, а ипотека — 179,6 тыс. рублей. На четвертом месте Воронеж, Краснодар и Новосибирск, где ипотека превышает аренду в 2,4 раза. По подсчётам экспертов, в сентябре 2024 года ставка аренды составила 30,9 тыс. рублей, а платёж по ипотеке вырос до 73,9 тыс. рублей. Топ-5 самых невыгодных городов завершают Ростов-на-Дону и Нижний Новгород с показателем 2,2. В первом аренда составляет в среднем 33,1 тыс. рублей, а кредитный платеж — 71,6 тыс. рублей.