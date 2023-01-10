В Сочи закрыли на реконструкцию Зимний театр

Вечером 5 января инженеры обнаружили внештатную ситуацию, а на следующий день городская комиссия по ЧС решила провести дополнительный осмотр конструкций и обнаружила повреждения не несущей конструкции.

С 6 января в театре отметили концерты и спектакли. Сроки реконструкции планируют определить в ближайшее время. К восстановлению памятника архитектуры обещают привлечь лучших архитекторов страны, сообщили «Вести Сочи».

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи без разрешения снесли отель «Теремок». Здание считалось памятником архитектуры и было построено в 1903 году. Мэрия города подала в суд.