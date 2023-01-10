В Сочи закрыли на реконструкцию Зимний театр

Краснодарский край

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  • Зимний театр в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    Зимний театр в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

Сроки восстановления пока неизвестны

Вечером 5 января инженеры обнаружили внештатную ситуацию, а на следующий день городская комиссия по ЧС решила провести дополнительный осмотр конструкций и обнаружила повреждения не несущей конструкции.

С 6 января в театре отметили концерты и спектакли. Сроки реконструкции планируют определить в ближайшее время. К восстановлению памятника архитектуры обещают привлечь лучших архитекторов страны, сообщили «Вести Сочи»

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи без разрешения снесли отель «Теремок». Здание считалось памятником архитектуры и было построено в 1903 году. Мэрия города подала в суд. 

Памятники архитектуры Сочи

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В Сочи закрыли на реконструкцию Зимний театр
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